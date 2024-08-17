2,5 тисячі солдатів потраплять в котел: ЗСУ готують пастку для військ РФ на Курщині

2,5 тисячі російських військових можуть опинитись в оперативному оточенні в Курській області за умови підриву мостів через річку Сейм, вказує експерт.

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В оперативному оточенні може опинитися 2,5 тисячі військових РФ / Колаж Главред, фото: wikimedia.org, deepstatemap, скріншот із відео

Сили оборони України продовжують просуватись територією Курської області та змогли взяти під контроль понад 80 населених пунктів. Крім того, українські військові можуть взяти в оперативне оточення ще 2,5 тисячі військовослужбовців РФ. Про це в ефірі телеканалу FREEDOM повідомив військовий оглядач Денис Попович.

Він зазначив, що на цей момент наступ Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області РФ триває і набирає обертів.

"Вчора ми чули про підрив мосту через річку Сейм. Там три мости. Відповідно, якщо всі три мости буде знищено, а за деякими даними знищено вже два з трьох, то в цьому випадку в оперативному оточенні може опинитися 2,5 тисячі російських військовослужбовців, які тримають оборону в цьому районі", - зазначає експерт. відео дня

Попович підкреслює, що цей район обмежений річкою з півночі та півдня українського кордону, а з заходу розташована територія, яку контролюють ЗСУ. Тому, коли українські війська закріпляться вздовж річки, вибити їх звідти буде значно складніше, ніж сподіваються росіяни.

За його словами, Сили оборони України в Курській області створили плацдарм, який постійно розширюється.

"Так, через тиждень операції в Курській області ЗСУ стало складніше просуватися, тому що росіяни підтягнули підкріплення. Водночас зупинити це просування зараз вони загалом не здатні. Для цього їм потрібно набагато більше сил. А ці сили вони можуть черпати тільки з інших напрямків фронту. Звичайно, вони намагаються перекидати якусь кількість військових, але цієї кількості недостатньо для того, щоб зупинити український наступ", — зазначив Попович.

Він також зазначив, що Росія, її політичне та військове керівництво не були готові до такого наступу української армії. Вперше за багато років іноземні сили проникли на територію Російської Федерації, і керівництво країни не має плану дій у цій ситуації.

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Бої на території Росії - що відомо про операцію в Курській області

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, операція ЗСУ в Курській області є частиною масштабної та тривалої кампанії, яка може тривати до 2025 року, зазначає американський військовий аналітик Джон Дені в статті для Foreign Policy.

Російська армія стикається з серйозними труднощами у командуванні, що не дозволяє їм ефективно контратакувати в Курській області, про це заявив підполковник Маттіас Пуусепп, заступник начальника штабу дивізії Сил оборони.

Збройні сили України просунулися на 1-3 км на різних напрямках у Курській області з початку поточної доби, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у доповіді президенту Володимиру Зеленському.

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