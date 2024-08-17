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Операція в Курській області триватиме до 2025 року: в FP розкрили справжню мету України

Руслана Заклінська
17 серпня 2024, 22:35
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Наступ на Курську область може бути частиною ширшої стратегії, яка передбачає створення основи для операцій в інших регіонах, заявив аналітик Джон Дені.
Операція в Курській області триватиме до 2025 року: в FP розкрили справжню мету України
Операція на Курщині – це не просто відволікаючий маневр / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗСУ, 1 окремий батальйон морської піхоти

Операція ЗСУ в Курській області - це не тимчасова акція, а частина довготривалої кампанії. Вона може тривати до 2025 року. Про це в авторській статті для Foreign Policy пише американський військовий аналітик, професор Інституту стратегічних досліджень Військового коледжу армії США Джон Дені.

Аналітик зауважив, що рішення України почати операцію в Курській області, попри складну ситуацію на Донбасі, вказує на довгострокові плани Києва. Дені вважає, що наступ на Курську область може бути частиною ширшої стратегії.

"Цілком можливо, хоча це ще не напевно, що наступ на Курську область є не просто опортуністичним гамбітом, а скоріше частиною ширшої військової кампанії, яка може розтягнутися до 2025 року, цілеспрямовано створюючи основу для операцій в інших місцях", - зазначив він.

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За словами аналітика, Україна продемонструвала здатність вести маневрену війну зі спільною дією різних родів військ, чого не вдалося досягнути під час літнього контрнаступу у 2023 році. Дені вважає, що наступ у Курській області може стати головним поворотним моментом війни.

Дені запевнив, що операція на Курщині мала політичний ефект і вплинула на сприйняття війни західними партнерами України. Водночас він сумнівається, що головною метою було лише посилення переговорної позиції Києва та стимулювання більшої допомоги від Заходу.

"Зробити висновок про те, що Україна відправить тисячі солдатів на північ для ризикованої операції на території Росії – тоді як її сили на півдні та сході повільно втрачають позиції – з суто політичних причин, здається в кращому випадку сумнівним", - заявив він.

Військовий аналітик відкидає твердження української влади, що операція в Курській області покликана перерізати російську логістику та відсунути окупантів від кордону, аби припинити обстріли Сумщини. Дені вважає, що значного ефекту в цьому досягти не вдасться.

На його думку, основна мета операції – виманити російські війська з Донбасу та Запоріжжя, змусивши Росію витрачати на це ресурси. Водночас Дені не впевнений, що після перекидання частини військ окупантів у Курську область у ЗСУ з'явиться шанс здійснити контрнаступ на території України. Професор зазначив, що українські війська виснажені, а оборонні укріплення росіян не зникнуть.

"Натомість наступ на Курську область може бути частиною ширшої, довгострокової стратегії кампанії, яка має на меті виграти час для відновлення сили українських військ до кінця цього року, одночасно зупинивши повільне, але стабільне просування російських військ на сході", - додав Дені.

Що таке Foreign Policy?

"Foreign Policy" — американський журнал, заснований у 1970 році. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж складає більше ста тисяч екземплярів та виходить щодва місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.

Операція ЗСУ на Курщині - останні новини

Нагадаємо, українська армія успішно просувається вперед в Курській області, повідомили у Генштабі ЗСУ. У ранковому зведенні 17 серпня зазначено, що операція триває і російські військові продовжують здаватися в полон.

Також під час операції в Курській області українським силам вдалося поповнити обмінний фонд для України, повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головкому ЗСУ Олександра Сирського. Він також зазначив, що ЗСУ зміцнюють позиції на Курщині та розширюють стабілізовану територію.

Президент України Володимир Зеленський заслухав 17 серпня доповідь від генерала Сирського про просування ЗСУ в Курській області. Зеленський відзначив, що операція відбувається згідно з планом і подякував всім українським військовим за їхню відвагу та зусилля.

Як повідомляв Главред, росіяни виводять частину своїх підрозділів з України для посилення угруповання в Курській області, але це не призводить до значного зменшення особового складу на фронті. Речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що переміщення кількох тисяч військових не впливає на бойову ситуацію в Запорізькій області.

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