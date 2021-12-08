Маленька доза може заразити багато людей: названо головну небезпеку COVID-штаму Омікрон

Лікарка назвала головну небезпеку штаму коронавірусу Омікрон / Фото Reuters

Новий штам коронавірусу Омікрон швидко розмножується і здатний за короткий час "малою дозою" вразити велику кількість людей, розповіла доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко.

Вона пояснила, що ця мутація викликає стурбованість у медиків, передає УНН.

"У нього (Омікрона, - ред.) багато мутацій в S-білку. Він більш вірулентний, швидкість його розмноження висока. Щодо того, чи йде він від імунної відповіді чи ні, чи будуть ефективні препарати, які зараз використовуються, то це питання на сьогоднішній день обговорюється", – сказала фахівець.

Чумаченко підкреслила, що якби навколо всі були несприйнятливі до того чи іншого штаму, то мутація не закріпилася б.

"Вони закріплюються в не імунному організмі, тому легше поширюються", - додала професор.

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При цьому в Україні штам коронавірусу Омікрон поки що не виявлено, але багато лікарів вважають, що це лише питання часу.

"У випадку зі штамом Омікрон ще більш актуальним стає швидкий діагноз, раннє лікування і вакцинація. Особливо враховуючи те, що у нас діти до 12 років не прищеплюються, але беруть участь в епідеміологічному процесі", – зазначила Чумаченко.

Як повідомляв Главред, раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється світом. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечним, ніж Дельта.

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