Маленька доза може заразити багато людей: названо головну небезпеку COVID-штаму Омікрон

Штам Омікрон в Україні поки що не виявлено, але багато лікарів вважають, що це лише питання часу. Тим більше що захворюваність залишається на високому рівні.
Новий штам коронавірусу Омікрон швидко розмножується і здатний за короткий час "малою дозою" вразити велику кількість людей, розповіла доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко.
Вона пояснила, що ця мутація викликає стурбованість у медиків, передає УНН.
"У нього (Омікрона, - ред.) багато мутацій в S-білку. Він більш вірулентний, швидкість його розмноження висока. Щодо того, чи йде він від імунної відповіді чи ні, чи будуть ефективні препарати, які зараз використовуються, то це питання на сьогоднішній день обговорюється", – сказала фахівець.
Чумаченко підкреслила, що якби навколо всі були несприйнятливі до того чи іншого штаму, то мутація не закріпилася б.
"Вони закріплюються в не імунному організмі, тому легше поширюються", - додала професор.
При цьому в Україні штам коронавірусу Омікрон поки що не виявлено, але багато лікарів вважають, що це лише питання часу.
"У випадку зі штамом Омікрон ще більш актуальним стає швидкий діагноз, раннє лікування і вакцинація. Особливо враховуючи те, що у нас діти до 12 років не прищеплюються, але беруть участь в епідеміологічному процесі", – зазначила Чумаченко.
Як повідомляв Главред, раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється світом. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечним, ніж Дельта.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.
Читайте також:
- COVID-штам Омікрон більш небезпечний, ніж Дельта, Україні потрібно закрити авіасполучення -л ікар
- Не такі, як у Дельти, і дуже легкі: названо симптоми штаму коронавірусу Омікрон
- Шириться світом блискавично швидко: у ВООЗ розповіли, в скількох країнах вже виявили штам Омікрон
- У Сінгапурі розробили новий вид ПЛР-тесту, який визначає Омікрон