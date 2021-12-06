Омікрон може бути менш небезпечним, ніж Дельта - головний інфекціоніст США

Ентоні Фаучі розповів, чи небезпечний штам Омікрон / Фото Reuters

Новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється світом. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечним, ніж Дельта, заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі.

Згідно з інформацією з Південної Африки, де Омікрон поступово стає домінуючим штамом, в регіоні не спостерігається істотного збільшення госпіталізацій, передає The Associated Press.

"Поки не схоже, що мова йде про високий ступінь серйозності. Однак ми дійсно повинні бути обережними, поки не досліджуємо, чи є цей штам менш серйозним, ніж Дельта, і чи дійсно він не викликає серйозних захворювань", - сказав Фаучі.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість скасувати обмеження на в'їзд для іноземців з кількох африканських країн.

"Сподіваюся, ми зможемо зняти цю заборону в досить розумний термін", - сказав Фаучі.

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Як повідомляв Главред, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 38 державах світу. При цьому Омікрон за територіальною поширеністю ще не побив показники Дельти.

Тим часом медики, які вже зіткнулися з новим штамом, розповіли про симптоми хвороби. До слова, вони відрізняються від тих, які проявляються у пацієнтів, заражених штамом коронавірусу Дельта.

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