Омікрон може бути менш небезпечним, ніж Дельта - головний інфекціоніст США

У ПАР, де штам Омікрон поступово стає домінуючим штамом, не спостерігається істотного збільшення госпіталізацій, заявив Ентоні Фаучі.
Новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється світом. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечним, ніж Дельта, заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі.
Згідно з інформацією з Південної Африки, де Омікрон поступово стає домінуючим штамом, в регіоні не спостерігається істотного збільшення госпіталізацій, передає The Associated Press.
"Поки не схоже, що мова йде про високий ступінь серйозності. Однак ми дійсно повинні бути обережними, поки не досліджуємо, чи є цей штам менш серйозним, ніж Дельта, і чи дійсно він не викликає серйозних захворювань", - сказав Фаучі.
За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість скасувати обмеження на в'їзд для іноземців з кількох африканських країн.
"Сподіваюся, ми зможемо зняти цю заборону в досить розумний термін", - сказав Фаучі.
Як повідомляв Главред, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 38 державах світу. При цьому Омікрон за територіальною поширеністю ще не побив показники Дельти.
Тим часом медики, які вже зіткнулися з новим штамом, розповіли про симптоми хвороби. До слова, вони відрізняються від тих, які проявляються у пацієнтів, заражених штамом коронавірусу Дельта.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.
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