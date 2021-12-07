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Комаровський назвав штам коронавірусу, який зараз найбільше загрожує українцям

7 грудня 2021, 16:29

За словами Комаровського, навряд чи Омікрон витіснить Дельту.

Євген Комаровський
Євген Комаровський / скріншот з відео

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, який штам коронавірусу для України зараз більш небезпечний Дельта або Омікрон.

За словами Комаровського, навряд чи Омікрон витіснить Дельту.

"Навіть якщо ми викреслимо Омікрон, то нова хвиля коронавірусу все одно буде навесні. Тому зростання весняної захворюваності ковідом цілком очікуємо. Що стосується саме штаму Омікрон, зрозуміло, що сьогодні статистичних об'єктивних даних по ньому немає", - повідомив Комаровський, передає Україна 24.

За словами Комаровського, відповісти на головні питання щодо особливостей клінічного перебігу хвороби при інфікуванні цим типом коронавірусу поки не можна.

Чим небезпечний штам Омікрон - відповідь Комаровського

Педіатр уточнив, що від нового штаму Омікрон ще не померла жодна людина.

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"Основна маса хворих в Африці - саме Омікроном, але при цьому там не спостерігається зростання смертності і немає зростання споживання кисню серед хворих. Тому на даному етапі давайте спробуємо розглянути ситуацію за оптимістичним сценарієм", - пояснив медик.

Комаровський звернув увагу на важливий нюанс - масову захворюваність Омікрон викличе саме серед дітей. Тому зараз важливо звернути увагу на готовність дитячих стаціонарів.

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Євген Комаровский штами коронавірусу
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