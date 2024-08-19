"На Курщині досягаємо поставлених цілей": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Станом на сьогоднішній ранок є чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави.

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Зеленський розповів про ситуацію на фронті/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/osirskiy, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

На Покровському напрямку тривають важкі бої. Українські військові роблять все необхідне для захисту Торецька.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він розповів про ситуацію на фронті після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Сьогоднішня доповідь Головкома Сирського. Перш за все фронтова ситуація і наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті", – зазначив глава Української держави. відео дня

Також Зеленський додав, що українські військові досягають поставлених цілей в Курській області. Станом на ранок українські воїни поповнили обмінний фонд російськими військовими.

"Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Обговорили з Головкомом і деякі аспекти нашої ракетної програми. Дякую всім, хто працює для України саме в цьому – у розробці та виробництві ракет", – додав Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що українські воїни роблять все необхідне для захисту Торецька і ведуть важкі бої на Покровському напрямку.

"На Покровському напрямку тривають важкі бої. Сили оборони також роблять все необхідне для захисту Торецька. Досягаємо нових результатів на Курщині, маємо поповнення обмінного фонду. Армія працює. Слава Україні", – зазначив Сирський.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що ситуація на Покровському напрямку погіршується. Генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко сказав, як ЗСУ можуть змінити стратегію. Наразі росіяни зосередилися на просуванні в бік траси Костянтинівка – Покровськ, каже військовий експерт.

Також раніше повідомлялося, що операція на Курщині позначитися на всій лінії фронту. Операція, яка пов'язана з Курським напрямком, має певним чином зменшити просування ворога на фронті, зазначив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Нагадаємо, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський сказав, що заважає Україні виграти війну. Серед західних партнерів можуть змінитися настрої внаслідок операції українських військових на Курщині, але загальна стратегія підтримки України не зміниться.

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