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ЗСУ просунулися в Курській області й увійшли у кілька населених пунктів: подробиці

Альона Вороніна
19 серпня 2024, 06:38оновлено 19 серпня, 07:37
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Захисники України рухаються вперед під час операції на Курщині, їм вдалося увійти до кількох населених пунктів.
ЗСУ просунулися в Курській області й увійшли у кілька населених пунктів: подробиці
ЗСУ просунулися в Курській області й увійшли у кілька населених пунктів/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, скрін

Українські військові 18 серпня продовжили наступати по всій лінії фронту в Курській області країни-агресорки Росії. Їм вдалося трохи просунутися на південний схід від Суджі.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначили, що на опублікованих 17 серпня геолокаційних відеозаписах видно, як російські війська вдарили по українському бронетранспортеру на півночі Мартинівки (на північний схід від Суджі). Це вказує на те, що українські воїни недавно просунулися туди.

Також аналітики нагадали, що 18 серпня російський військовий блогер заявляв про захоплення українськими військовими Троїцького, що розташоване на південь від Кореневого і приблизно за два кілометри від кордону, і про просування до Семенівки, що розташована на північ від Суджі і приблизно за 24 кілометри від кордону.

відео дня

В ISW також зазначили, що, згідно з опублікованими 17 і 18 серпня геолокаційними кадрами, українські сили продовжують свої дії на усій заявленій максимальній межі просування українських сил у Курській області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Українські військові увійшли до трьох населених пунктів на Курщині

У Deep State повідомили, що українські військові захопили Апанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися у Ольгівці Курської області.

Також у DeepState зазначили, що російські окупанти просунулися у Донецькій області, біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного у Неліпівці та Нью-Йорку.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше у The Times зазначали, що РФ спробує відбити Курщину в жовтні 2024-го, ЗСУ можуть втратити позиції. Операція українських військових на Курщині стала ганьбою для російських окупантів, які втратили на фронті в Україні багато техніки та особового складу.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили важливі мости РФ у Курській області. Руйнування першого мосту через річку Сейм біля міста Глушково перешкоджатиме постачанню російських військ.

У Сумській МВА зазначили, що ЗСУ готують нові операції на Курщині. Сили оборони України протягом одного дня операції на території Курської області беруть в полону 100-150 полонених, зазначив очільник Сумської МВА.

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