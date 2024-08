ЗСУ просунулися в Курській області й увійшли у кілька населених пунктів: подробиці

Українські військові 18 серпня продовжили наступати по всій лінії фронту в Курській області країни-агресорки Росії. Їм вдалося трохи просунутися на південний схід від Суджі.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначили, що на опублікованих 17 серпня геолокаційних відеозаписах видно, як російські війська вдарили по українському бронетранспортеру на півночі Мартинівки (на північний схід від Суджі). Це вказує на те, що українські воїни недавно просунулися туди.

Також аналітики нагадали, що 18 серпня російський військовий блогер заявляв про захоплення українськими військовими Троїцького, що розташоване на південь від Кореневого і приблизно за два кілометри від кордону, і про просування до Семенівки, що розташована на північ від Суджі і приблизно за 24 кілометри від кордону.

В ISW також зазначили, що, згідно з опублікованими 17 і 18 серпня геолокаційними кадрами, українські сили продовжують свої дії на усій заявленій максимальній межі просування українських сил у Курській області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.