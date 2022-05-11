Людям погрожують стратою і жорстко катують: як окупанти "фільтрують" маріупольців

Маріуполь, війна / Фото Reuters

Маріупольців, які не пройшли "фільтрацію", відправляють у виправну колонію в окупованій Донецькій області або в підвали "Ізоляції" в окупованому Донецьку. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, всіх, хто не проходить фільтрацію, визнають "неблагонадійними" і відправляють на окуповані території: у виправну колонію №52 в селищі Оленівка Донецької області.

За словами Андрющенка, колонія в Оленівці призначена для тих, хто не проходить службу в лавах ЗСУ, Нацгвардії і т.д. Там містять рідних військових, колишніх правоохоронців, активістів, журналістів і людей, що викликали підозру - це можуть бути люди з патріотичними татуюваннями, каже радник.

Мінімальний термін ув'язнення - 36 діб. Саме стільки часу окупанти відводять на так звану фільтрацію, тому навряд чи визнаватимуть незаконні ув'язнення.

Погрожують стратити людей

За словами Андрющенка, приміщення переповнене. За словами свідків, у колонії перебувають не менше 3 тисяч осіб, хоча ліміт приміщення - 850 осіб. Загальна площа колонії - 14,3 тисяч метра квадратних, житлова зона становить 7 тисяч квадратних метрів. Серед затриманих в основному жителі Маріуполя і Маріупольського району.

"Приміщення наповнені людьми так, що немає можливості лягти. Змушені стояти і сидіти навпочіпки. У день видають баклажку води на десятки людей. Їжа не кожен день. Туалет раз в день. Прогулянки на відкритому повітрі не передбачені", - сказав Андрющенко.

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Затриманих допитують, примушують до співпраці, застосовують до них тортури, погрожують стратити. Деяких, За словами Андрющенка, відпускають через 36 діб, але змушують підписати якісь папери, ймовірно, про співпрацю. Є випадки зникнення людей після допитів. Також є чутки про переведення людей "в більш жорстоку в'язницю", ймовірно, в "Ізоляцію".

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Бої за Азовсталь у Маріуполі

4 травня стало відомо про продовження важких боїв за контроль над територією, на якій знаходиться металургійний комбінат Азовсталь. У спорудженні українські військові та мирні жителі, які ховаються від бомбардувань російських окупантів.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко сказав, що загарбники РФ обстрілюють позиції сил оборони України з артилерії, літаків, танків і кораблів. Повідомлялося про втрату зв'язку із захисниками міста.

Керівник делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія заявив, що вдалося відновити зв'язок з захисниками Маріуполя на Азовсталі. Він підтвердив інформацію, згідно з якою окупанти прорвалися на територію підприємства.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що окупаційні війська отримали відомості від "колишнього електрика Азовсталі", який показав загарбникам тунелі під територією підприємства. Після цього вони пішли на штурм підземних ходів.

Командир Азова, підполковник Денис Прокопенко сказав, що ситуація на підприємстві Азовсталь складна. Однак захисники продовжують оборонятися.

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