Люди у Криму починають розуміти, що окупований півострів може охопити війна - ГУР

У Криму змінилися настрої серед людей, які мають родичів на материковій Україні та тих, чиї родини втратили своїх рідних, сказав Вадим Скибицький.
На території захопленого Росією Криму фіксується зміна настроїв серед місцевих жителів. У тих, у кого родичі живуть на материковій Україні, захоплених територіях. Змінюється і відношення до ситуації і у людей, у сім'ях яких через війну загинули їхні брати, сини, батьки. Вони розуміють, що загроза охоплення півострова військовими діями стає реальною. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
У інтерв'ю Крим. Реалії він розповів, що українська розвідка відстежує настрої в захопленому Росією Криму. Змінилися настрої серед тих людей, у яких родичі живуть у великих містах України або на захоплених територіях. Змінюється ставлення до ситуації і у людей, які через війну втратили своїх братів, синів, батьків.
читайте такожЗСУ зайдуть до Криму, жодної дипломатії не буде – колишній спікер Генштабу СелезньовЗа його словами, люди розуміють, що загроза перенесення війни на окупований півострів для них вже стає реальністю.
"Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави - будь то Київ чи Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге - це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули... загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю", - підкреслив Вадим Скібіцький.
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Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі штабу Чорноморського флоту у Криму
Пропагандисти РФ 31 липня розтиражували звинувачення представників російської влади на адресу України в нібито обстрілі їх Чорноморського флоту у захопленому Криму. Мовляв, прилетів "непізнаний об'єкт", швидше за все, безпілотник, після чого було завдано удару. Постраждали 5 осіб. У зв'язку з цим росіяни вирішили перенести святкування "Дня Військово-морського флоту".
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук назвав звинувачення РФ на адресу України в нібито обстрілі штабу ЧФ РФ провокацією. За його словами, Київ проводитиме більш ефективну роботу з деокупації півострова.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що якщо Росія звинувачує Україну в обстрілі штабу свого Чорноморського флоту, окупантам слід залишит територію захопленого Кримського півострова. Він порадив загарбникам бігти Кримським мостом, допоки його ще не знищено.
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