Люди у Криму починають розуміти, що окупований півострів може охопити війна - ГУР

Жителі Криму розуміють, що війна може охопити і захоплений Росією півострів - ГУР / УНІАН

На території захопленого Росією Криму фіксується зміна настроїв серед місцевих жителів. У тих, у кого родичі живуть на материковій Україні, захоплених територіях. Змінюється і відношення до ситуації і у людей, у сім'ях яких через війну загинули їхні брати, сини, батьки. Вони розуміють, що загроза охоплення півострова військовими діями стає реальною. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

У інтерв'ю Крим. Реалії він розповів, що українська розвідка відстежує настрої в захопленому Росією Криму. Змінилися настрої серед тих людей, у яких родичі живуть у великих містах України або на захоплених територіях. Змінюється ставлення до ситуації і у людей, які через війну втратили своїх братів, синів, батьків.

читайте такожЗСУ зайдуть до Криму, жодної дипломатії не буде – колишній спікер Генштабу СелезньовЗа його словами, люди розуміють, що загроза перенесення війни на окупований півострів для них вже стає реальністю.

"Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави - будь то Київ чи Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге - це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули... загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю", - підкреслив Вадим Скібіцький.

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Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі штабу Чорноморського флоту у Криму

Пропагандисти РФ 31 липня розтиражували звинувачення представників російської влади на адресу України в нібито обстрілі їх Чорноморського флоту у захопленому Криму. Мовляв, прилетів "непізнаний об'єкт", швидше за все, безпілотник, після чого було завдано удару. Постраждали 5 осіб. У зв'язку з цим росіяни вирішили перенести святкування "Дня Військово-морського флоту".

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук назвав звинувачення РФ на адресу України в нібито обстрілі штабу ЧФ РФ провокацією. За його словами, Київ проводитиме більш ефективну роботу з деокупації півострова.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що якщо Росія звинувачує Україну в обстрілі штабу свого Чорноморського флоту, окупантам слід залишит територію захопленого Кримського півострова. Він порадив загарбникам бігти Кримським мостом, допоки його ще не знищено.

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