РФ через Крим кидає війська на Херсон: резервів мало, їх запускають з Далекого Сходу – експерт

Москва закидає на південь України з Сахаліну та Камчатки ті деякі резерви, які ще залишилися у росіян - Селезньов / Колаж Людмила Денісова, Reuters

Країна-агресор Росія перекидає в напрямку окупованого Херсону досить велику кількість особового складу та бронетехніки. Через окупований Крим проводиться передислокація військ з Далекого Сходу. Фактично йдеться про запуск тих небагатьох резервів, які ще залишилися у росіян, для посилення їх окупаційного угруповання на південному фронті. Про це заявив військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в напрямку Херсона загарбники перекидають досить велику кількість військової техніки та особового складу.

читайте такожНа Україну очікує перемога над Росією і звільнення Херсона з Донбасом та Кримом – військовий експерт"Останні декілька днів ми чуємо заяви від української та інших розвідок щодо того, що росіяни починають перекидати досить велику кількість особового складу, бронетехніки в напрямку Херсона. Днями була інформація про те, що близько тисячі російських військовослужбовців і оборонної техніки переміщалися через Мелітополь на Херсонському напрямку", - зазначив експерт.

Також він додав, що техніку та особовий склад перекидають через окупований Крим з тих військових частин, які раніше були в Східному військовому окрузі. Війська перекидаються з Далекого Сходу. Це ті деякі резерви, які є у загарбників для посилення свого угруповання на південному фронті.

"Ми чуємо заяви, що через тимчасово окупований Крим йде переміщення озброєнь, техніки, складу, частин, підрозділів російської армії, які регулярно дислокувалися в Східному військовому окрузі. Це фактично Далекий Схід - Сахалін, Камчатка. Йде переміщення сил і засобів. Тих небагатьох резервів, які є у росіян, щоб посилити позиції російських окупантів на півдні нашої країни", - підкреслив Владислав Селезньов.

Дивіться інтерв'ю військового експерта Владислава Селезньова Главреду

Ситуація у Херсонській області

Збройні сили України 26 липня вдарили артилерією по Антонівському мосту. У Оперативному командуванні Південь заявили, що українські сили спрацювали філігранно та ювелірно.

Крім того, представниця ОК Південь Наталія Гуменюк додала, що ЗСУ контролюють стратегічну логістику у Херсонській області. Ситуація, що склалася, не дозволяє росіянам організувати забезпечення своїх військ.

Керівник Херсонської ОВА Дмитро Бутрій сказав, що Антонівський міст більше не придатний для пересування. За його словами, ЗСУ вдарили по естакаді, щоб порушити логістику російських окупантів. Міст відновлять після перемоги України.

У розвідці Великобританії вважають, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку вже в самому розпалі. Сили української оборони успішно працюють далекобійною артилерією і вражають інфраструктурні об'єкти, які окупанти використовують для постачання свого військового угруповання. За даними фахівців, Херсон вже майже відрізано від інших окупованих територій.

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