ППО РФ безсила: ЗСУ відповіли на звинувачення в ударі по штабу ЧФ у Криму

У ВМС України відповіли на звинувачення РФ / 5 канал

У Військово-морських силах Збройних сил України прокоментували звинувачення російських окупантів у тому, що українські сили нібито завдали удару штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Поширюючи заяви про нібито обстріл українським безпілотником штабу Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Криму, Росія визнає недієздатність своєї протиповітряної оборони на півострові, йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ в Facebook.

"Рашисти в Криму бояться ЗСУ. Яскравим прикладом тому є новина від російських ЗМІ! Йдеться про те, що в тимчасово окупованому ворогом Севастополі нібито українським безпілотником атакована одна з військових частин загарбника. За версією ворога непізнаний літальний об'єкт прилетів сьогодні вранці на територію штабу ЧФ РФ і нібито поранив 5 осіб", - кажуть у ВМС ЗСУ.

Відзначається, що "насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ, а щоб вкотре не зганьбитися перед усім світом і, побоюючись Збройних сил України, придумав привід, щоб скасувати заходи з нагоди так званого свята".

"Такими заявами, ворог визнає свою ППО недієздатною і ставить під ще більший сумнів існування Кримського мосту", - підкреслюють у ВМС.

Там нагадують, що Сили оборони України проводять заходи зі звільнення окупованих територій країни, завдаючи ударів виключно по військових об'єктах РФ.

У ВМС також додали, що українська армія не завдає ударів по території Росії, підкресливши при цьому, що "Крим – це Україна".

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Атака на штаб ЧФ у Севастополі

Раніше російські чиновники заявили, що була здійснена "атака ЗСУ" безпілотником на штаб Чорноморського флоту в тимчасово анексованому Севастополі.

Окупанти зазначили, мовляв, рано недільного ранку у двір штабу ЧФ "прилетів непізнаний об'єкт" - ймовірно, дрон. Загиблих нібито немає, але поранені були п'ятеро співробітників.

Також чиновники-колаборанти стверджують, що саме через "атаку ЗСУ" в Севастополі вирішили перенести святкування російського "Дня військово-морського флоту".

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