Люди зібралися, щоб отримати пенсію: у Яровій різко зросла кількість загиблих

Російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по центру селище, куди приїхав автомобіль Укрпошти та зібралися пенсіони.

Росіяни вдарили по Яровій / Колаж: Главред, фото: ДСНС

На Донеччині раптово зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по селищу Ярова Краматорського району. Вже відомо про щонайменше 24 загиблих та 19 поранених. Про це повідомляє ДСНС.

"На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні.

У Мережі розлетілися кадри з місця атаки. На них видно вщент зруйнований автомобіль та тіла, які розкидало навколо вибуховою хвилею. Спеціалісти проводять ДНК-експертизи для встановлення особи загиблих.

Реакція Зеленського на удар по Яровій

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на удар по цивільних, які прийшли отримати пенсію. Він уточнив, що удар був завданий керованою авіаційною бомбою.

"Росіяни точно знали, куди б’ють, точно бачили, що б’ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо: 24 людини загинули, мої співчуття. Поранені ще 19. Усім надається необхідна допомога. Це тільки один удар із багатьох, якими росіяни щодня б’ють по українцях – по наших людям, по нашій державі. Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі – якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь", - сказав президент у своєму вечірньому зверненні.

Він наголосив на необхідності тиснути на Росію, щоб це було відчутно російській економіці та російській державі.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

Зеленський відреагував на удар по Яровій / фото: скріншот

Реакція західних партнерів

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта відреагував на авіаудар по селищу Ярова. Свою емоційну заяву він залишив у соцмережі Х.

У відповідь на загибель понад 20 цивільних від російського удару Кошта поставив три питання.

"Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир? Коли Росія перестане вбивати людей? Коли президент Путін погодиться розпочати мирні переговори, які вже погодився президент Зеленський?" - написав голова Євроради.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 вересня окупанти атакували Київ ударними дронами та ракетою "Іскандер". Один з ударів було завдано прямо по будівлі Кабінету міністрів України.

За даними Уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, бойова частина ракети, яка влучила у Кабмін, не спрацювала. Ракета містила компоненти з США, Європи, Білорусі та РФ.

Крім цього, Росія знову готує удари по українській енергетиці, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки. Він наголосив на важливості захисту критичної інфраструктури, стабільності енергосистеми та забезпеченні громад надійним зв’язком.

