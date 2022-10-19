Лукашенко за Путіна, але побоюється соціального вибуху в разі часткової мобілізації в Білорусі - ГУР

Лукашенко намагається показати Путіну, що він нібито стримує ЗСУ від застосування резервів на півдні та сході / Колаж пресслужба президента Білорусі, УНІАН, Міноборони Білорусі

Якщо Білорусь піде на часткову мобілізацію за прикладом Росії, ситуація буде ще складнішою, ніж у країні-агресорці, і може обернутися соціальним вибухом. Олександр Лукашенко розуміє обстановку і небезпеку прямої участі РБ у війні Росії проти України. Він намагається показати Путіну, що своїми заявами нібито відволікає ЗСУ від застосування частини резервів на сході і півдні. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як повідомили в ГУР, Лукашенко розуміє небезпеку часткової мобілізації в Білорусі. Ситуація може призвести до соціального вибуху. Мінськ намагається показати підтримку країни-агресора, але побоюється безпосередньо включатися у війну Росії проти України.

"Незаконний білоруський режим все більше усвідомлює всю небезпеку ухвалення ним рішення щодо відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії РФ. Лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви і показувати Путіну, що своїми діями виконує союзницькі зобов'язання, що відволікають значну частину резервів ЗС України від можливого їх застосування на фронті на сході і півдні", - зазначили в ГУР.

Також в розвідці додали, що Мінськ, під виглядом запуску мобілізаційних заходів, під час роботи спецслужб приховано вивчає можливу реакцію суспільства щодо приєднання до протестів.

У ГУР підкреслили, що самозвана "влада" не впевнена в підтримці військових авантюр Росії населенням Білорусі.

Лукашенко у війні Росії проти України

Невизнаний білоруський президент Олександр Лукашенко у вересні сказав, що Мінськ виступає на боці Москви у війні РФ проти України. За словами Лукашенка, РБ нібито вірить в "демілітаризацію" Києва і побоюється, мовляв, розміщення Північноатлантичним альянсом ядерної зброї в Україні.

15 жовтня до Білорусі прибули перші ешелони з військовими РФ. Йдеться про окупантів, які входять до складу спільного угруповання військ Союзної держави. Підрозділ формують нібито через "загрозу Білорусі". Заплановано проведення бойової підготовки.

Також Лукашенко несподівано запропонував "перемовини" щодо завершення війни Росії з Україною.

У руслі пропаганди РФ він назвав президента України Володимира Зеленського "несамостійним" політиком, якому, мовляв, заборонили говорити з Москвою. З ким конкретно потрібно "говорити", Лукашенко так і не уточнив.

Дивіться відео ТСН - Лукашенко відправив десятки танків у Білгородську область

Інші новини: