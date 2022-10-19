Путін став військовим злочинцем і "здувся", скоро він буде токсичним навіть для Лукашенка - Гудков

Всі гравці світової політики зрозуміли, що Путін ослаб - Гудков / Колаж скріншот YouTube, Instagram Д. Гудкова

Глава країни-агресорки Володимир Путін став військовим злочинцем і фактично "здувся". Ситуацію помітили політичні партнери Росії, які тепер вимагають перегляду домовленостей. Тиск на Путіна посилиться, і скоро він стане токсичним не тільки для президента Таджикистану Емомалі Рахмона, але і для самозваного керівника Білорусі Олександра Лукашенка. Про це заявив колишній депутат Держдуми Росії Дмитро Гудков.

В інтерв'ю УНІАН він розповів про те, що резонансні слова президента Таджикистану Рахмона, коли він відкрито закликав Путіна з повагою ставитися до суверенних держав Середньої Азії, свідчать про ослаблення Путіна на міжнародній арені.

За словами російського опозиціонера, політичні партнери Росії побачили, що Путін "здувся" і дійшли до висновку, що можна вимагати перегляду домовленостей на свою користь.

"Це як спроба переглянути партнерську угоду. Коли твій партнер стає явно слабшим, то навіщо йому все віддавати, коли можна збільшити свою частку? Путін, розв'язавши війну, по-перше, перетворився на військового злочинця. А, по-друге, він втратив контроль у світі над своїми поки що діючими партнерами. Відповідно, всі ті претензії, які накопичилися за довгий час, були висловлені, але поки ще в м'якій формі. Очевидно, що Путін "здувся". Вони зрозуміли, що можна вимагати більшого, висловлювати всі претензії, демонструвати невдоволення станом речей і своєю часткою. Це все свідчить про ослаблення Путіна на міжнародній арені, де всі гравці це відчувають", - пояснив ситуацію Гудков.

За його словами, надалі буде ще більше подібної риторики, оскільки Путін для всіх стає токсичним. У тому числі і для невизнаного глави Білорусі Олександра Лукашенка, який не вступає безпосередньо у війну проти України і, швидше за все, зможе піти від повномасштабної участі своєї армії в бойових діях.

"Далі ми будемо бачити ще більше подібних заяв від різних путінських партнерів, тому що він стає "токсичним" навіть для таких лідерів, як президент Таджикистану. Скоро він вже і для Лукашенка буде таким. Лукашенко поки робить все, щоб в цьому не брати участь. Він територію надав, але всі ці 8 місяців робив все, щоб не вплутати Білорусь в прямий конфлікт. Я думаю, що Білорусь все-таки формально не вступить в цю війну. Навіщо Лукашенко погоджуватися зараз, якщо він ще тоді примудрився вискочити з цієї петлі?"- підкреслив Дмитро Гудков.

Відсторонення Путіна від влади

Глава Міноборони України Олексій Резніков раніше зробив заяву, згідно з якою Росія за 5 років зіткнеться з розпадом і парадом суверенітетів. Згідно з прогнозом Рєзнікова, держава-агресорка припинить своє існування в діючих кордонах після того, як Володимира Путіна усунуть від влади.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що у Кремлі вже готуються до припинення правління Путіна. На думку експерта, в Росії можуть оголосити про хворобу Путіна і тимчасове припинення виконання ним своїх обов'язків. У такому випадку влада опиниться в руках у Радбезу РФ.

Як вважає Піонтковський, Путіна від влади може усунути його найближчий соратник - Юрій Ковальчук.

Не виключено, що такий план вже розробили. Ковальчук міг переконатися в поразці у війні і тепер намагатиметься утримати владу і власність.

Дивіться відео ТСН - підконтрольна Росії ОДКБ почала тріщати по швах

Інші новини: