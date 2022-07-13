Везли деревину, алкоголь і автозапчастини: Литва не пропустила фури з РФ та Білорусі до Калінінграду

Росія не змогла завезти підсанкційні товари в Калінінград / Колаж ua.depositphotos.com, Reuters

Литва не пропустила до Калінінграду вантажівки з Росії та Білорусі, які везли до міста автозапчастини, ліс, вироби з дерева, скло, мастильні матеріали та міцні алкогольні напої. Перевезення продукції заблокували через запрацювавшу з 10 липня заборону на перевезення російських товарів через литовську територію у зв'язку з санкціями ЄС.

Як повідомляє литовський канал LRT з посиланням на представницю Митного департаменту Ліну Лаурінайтете-Грігене, литовські прикордонники не пропустили до Калінінграду 34 російських і білоруських вантажівки.

читайте такожУ Росії вибухнули погрозою напасти на Литву через транзитну блокаду Калінінграда"Розгорнуті на російську і білоруську сторону вантажівки перевозили автозапчастини, ліс і вироби з дерева, меблі, мастильні матеріали, скло, міцні алкогольні напої", - заявили в митниці.

Вказується, що заборона на транспортування підсанкційних російських товарів через територію Литви діє з 10 липня.

Крім того, п'ять осіб, які перевозили алкоголь, не змогли потрапити до Литви через прикордонний пост в Панемуні, де з боку Росії йде ремонт мосту королеви Луїзи і працює виключно пішохідний перехід.

Росія погрожує Литві через блокаду Калінінграда

18 червня Литва у зв'язку з санкціями ЄС проти Росії вирішила припинити транзит певних російських товарів до Калінінградської області. Губернатор регіону Антон Аліханов заявив, що заборона Вільнюса торкнулася приблизно 50% всіх вантажів, які привозили з інших російських регіонів. Калінінград фактично опинився в сухопутній блокаді.

Голова комісії Ради Федерації РФ із захисту державного суверенітету Андрій Клімов заявив, що у Москви, мовляв, з'явилася можливість вирішити проблеми зупинки транзиту товарів до Калінінградської області "будь-якими обраними шляхами".

8 липня речниця МЗС Росії Марія Захарова вибухнула ультиматумом на адресу Литви. За її словами, якщо ситуація з перевезенням товарів до Калінінградської області не буде врегульована, Москва застосує жорсткі заходи щодо Вільнюса. Мовляв, російська сторона довго не чекатиме.

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