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"Загроза є": у розвідці не виключили нову атаку РФ з Білорусі

16 липня 2022, 20:55

Білорусь проводить ротацію своїх військ біля українського кордону.

війна в Україні, російська техніка
У ГУР оцінили ймовірність удару РФ з Білорусі / генштаб ЗСУ

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оцінили ймовірність ворожого удару з території Білорусі.

На сьогодні поки не спостерігається ознак створення потужних угруповань ворога на території Білорусі, заявив під час всеукраїнського інформаційного телемарафону представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Якщо говорити про потужні ударні угруповання, насамперед російські, які були створені в лютому перед вторгненням, таких ознак немає. Однак ми не виключаємо, що надалі, залежно від успіху, який матиме ворог на нашій території, можливе перегрупування та посилення російської присутності на території Білорусі. Загроза є, на сьогоднішній день її рівень не такий високий, як це було в лютому, але з часом вона може зрости", - сказав він.

Також він додав, що Білорусь проводить ротацію своїх військ біля українського кордону.

"На сьогоднішній день, за нашими даними, там відбувається процес ротації підрозділів, які знаходяться біля нашого кордону. Але є особливість цієї ротації, що буде збільшено кількість військ, які знаходяться біля нашого кордону. Також ми бачимо, що певні підрозділи - це ракетні підрозділи, підрозділи протиракетної оборони, авіаційні підрозділи Російської Федерації - залишаються на території Білорусі. Вони можуть використовуватися для нанесення ракетних ударів, а це зберігає ту загрозу, яка виходить з боку території Білорусі", - сказав він.

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Раніше повідомлялося про те, що на Слов'янському і Бахмутському напрямках противник зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ і Бахмут.

Ворог продовжує використовувати всі наявні засоби вогневого ураження по лінії зіткнення.

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