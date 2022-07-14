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Білорусь переміщує зенітно-ракетні комплекси С-300: що відомо

14 липня 2022, 17:36

Поблизу кордонів з Україною та Польщею помітили тягачі з ракетами для ЗРК С-300.

З-300, ЗС Росії
У Білорусі переміщують зенітно-ракетні комплекси з-300 / mil.ru

В Білорусі помітили пересування військової техніки поблизу кордонів з Польщею та Україною. Там виявили ракети для зенітно-ракетних комплексів з-300. Про це повідомляє Білоруський Гаюн.

Два тягачі їхали по трасі в напрямку Бреста. Вони перевозили по чотири одиниці ракет для ЗРК з-300. Техніка була помічена з боку Мінська по трасі М1

"12:10 по трасі М1 з боку Мінська в бік Барановичів рухався зенітний ракетний комплекс "С-300" або трал з ракетами для ЗРК "С-300". Помічено в 40 км від Баранович", — йдеться в повідомленні.

Пізніше були помічені два тягачі з ракетами, які рухалися з боку Кобрина в бік Бреста.

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Білорусь і війна в Україні

Зазначимо, Республіка Білорусь де-факто бере участь у повномасштабній війні Російської Федерації проти України з 24 лютого.

Зокрема, з території цієї країни в бік українських населених пунктів летять ракети і бомби, російські окупанти заходили в Київську та Чернігівську області, а білоруські аеродроми використовуються російською авіацією.

Нещодавно і сам Лукашенко зізнався, що роль Білорусі у війні "давно визначена". Він заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія.

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