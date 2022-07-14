"Ідіотський сценарій": експерт розповів про плани Путіна щодо об'єднання РФ, України та Білорусі

Путін, Лукашенко і Янукович можуть підписати документ про відтворення подоби СРСР / Фото УНІАН

У п'ятницю, 15 липня, в Росії відбудеться спільне засідання Держдуми і Ради Федерації. Цього дня господар Кремля Володимир Путін, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і експрезидент України Віктор Янукович можуть підписати "пакт про об'єднання" трьох країн.

Таку думку в інтерв'ю ТСН озвучив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

"Багато хто пов'язує грандіозні події з призначеним на 15 липня спільним засіданням і Держдуми, і Ради Федерації. Але багато хто вже забув, що на початку березня було теж саме. Вони з великою помпою оголосили, що буде спільне засідання Держдуми і Ради Федерації, а потім закінчилося все пшиком. Тоді це було пов'язано з приїздом Лукашенка. Путін думав, що він доламає його остаточно на велике об'єднання. Але Лукашенко як завжди пропетляв", - сказав Піонтковський.

Російський політолог вважає, що 15 липня в Кремлі можуть проголосити об'єднання трьох держав — Росії, Білорусі та України.

"Ідіотський сценарій, але можливо він стане реальністю, - проголошення так званої спільної держави. Привезуть звідкись труп Януковича. І ось три великих слов'янських президента - Путін, Лукашенко і Янукович — підпишуть пакт про об'єднання трьох великих слов'янських держав. Такі плани теж бродять в Кремлі", - розповів Піонтковський.

Аналітик вважає, що нічим історичним це засідання 15 липня не закінчиться.

"Янукович підпише, що завгодно, Лукашенко знову пропетляє, а на мобілізацію Путін не наважиться", — додав Піонтковський.

Як повідомляв Главред, раніше про плани Кремля відтворити СРСР писав Telegram-канал Генерал СВР. За даними каналу, Путін збирається визнати окуповані території і "відновити" на цих територіях владу "легітимного" президента України Віктора Януковича. Договір з експрезидентом-втікачем нібито вже підписали.

Нагадаємо, 6 липня експрезидент України Віктор Янукович виступив з новим зверненням до співвітчизників, закликавши народ визначитися, чи хочуть вони миру або продовження війни. Владу в Києві фігурант кримінальної справи назвав "недосвідченою і авантюристичною".

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