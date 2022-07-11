Білорусь найближчим часом може обстріляти ракетами Україну - ЗМІ

Білорусь найближчим часом може обстріляти Україну / ua.depositphotos.com

Білорусь може обстріляти Україну ракетами і статися це може уже найближчими днями. Удари можуть відбутися, коли у повітря підніметься ворожий літак А-50. Про це заявив засновник телеграм-каналу "Белорускі Гаюн" Антон Мотолько, повідомляє 24 канал.

Нещодавно вночі в Україні була довготривала повітряна тривога. Це і було пов'язано з поверненням командного центру А-50.

"Я не хочу нікого лякати, але і говорити про те, що усе буде добре, теж не можу. Ми бачимо, що в останні дні до Білорусі активно прилітають російські вантажні літаки ... Варто все ж чекати, що найближчим часом будуть ракетні удари по Україні, адже у перехоплених радіоперемовинах дуже активно обговорювались цілі на території України", – каже Мотолько.

Він додав, що "хороших новин не варто чекати до 14 липня".

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Білорусь і війна в Україні

Зазначимо, Республіка Білорусь де-факто бере участь у повномасштабній війні Російської Федерації проти України з 24 лютого.

Зокрема, з території цієї країни в бік українських населених пунктів летять ракети і бомби, російські окупанти заходили в Київську та Чернігівську області, а білоруські аеродроми використовуються російською авіацією.

Нещодавно і сам Лукашенко зізнався, що роль Білорусі у війні "давно визначена". Він заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія.

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