"Не користуватися Кримським мостом": Буданов випустив жорстке звернення до росіян у Криму

Генерал Кирило Буданов заявив, що українські спецпризначенці вже були на території тимчасово окупованого Криму.

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Глава ГУР підкреслив, що РФ втратила четверту частину кораблів свого Чорноморського флоту / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Російських окупантів у Криму у 2024 році чекають нові неприємні сюрпризи, а цивільному населенню краще б бігти через Керченський міст, поки не пізно. Про це заявив Керівник ГУР Міноборони РФ генерал-лейтенант Кирило Буданов у спеціальному відеозверненні.

Глава ГУР підкреслив, що РФ втратила четверту частину своїх кораблів і змушена виводити флот в порти Кавказу і Кубані. Аеродроми і військові об'єкти РФ в Криму все одно знаходяться під вогневим впливом українських сил.

"Ми обіцяли, що в 2023 році українські спецназівці будуть в Криму - і ми обіцянку виконали. Ворогів чекають нові сюрпризи, я б радив цивільному населенню не користуватися так званим Кримським мостом", - зробив заяву генерал.

відео дня

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м.Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора Департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Ситуація в Криму

Ударним напрямком для ЗСУ буде Крим, якщо війська перейдуть у контрнаступ, вважає військовий експерт Олександр Мусієнко. В інтерв'ю Главреду він сказав, що перспективна ділянка фронту – Лівобережжя Херсонщини, звідки можна буде піти на Крим. Але масштаби операції безпосередньо залежать від рівня підтримки з боку Заходу.

У ЗСУ розкрили рішучі плани щодо Криму та Кримського мосту - речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що Україна продовжить завдавати ударів по російських окупантах та їхніх військових об'єктах на півострові. Сили оборони не відступлять від своїх планів.

14 лютого Україна знищила російський корабель Цезар Куніков у Криму. У Генеральному штабі повідомили про успішну військову операцію бійців ЗСУ та військової розвідки. Корабель затонув після удару українських дронів.

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