"Прихисток знайшли 5 ракет": у ЗСУ розповіли про удар по аеродрому Бельбек у Криму

Росіяни зізналися, що перед атакою не встигли розосередити свій льотний склад на аеродромі.

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У Криму 31 грудня прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що по тимчасово окупованому Криму 31 січня прилетіли п'ять ракет. Це визнали і самі загарбники.

"Окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли "прихисток" на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це сталося", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни зізналися, що перед атакою не встигли розосередити свій льотний склад на аеродромі Бельбек.

відео дня

ЗМІ повідомляють, що на аеродромі було уражено пункт зв'язку. Атакований пункт зв'язку належить в/ч 80159 ЗС РФ, яка і знаходиться на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

Дивіться відео - Наталія Гуменюк прокоментувала вибухи в Криму 31 грудня:

Довідка. Бельбек - аеродром спільного базування на північному заході окупованого Севастополя.

З 2014 року пасажирські рейси там не здійснюються; аеродром обслуговує лише літаки ВКС РФ.

Аеродром Бельбек на карті

На аеродромі дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, що має 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, 3 Су-27УБ і 5 Су-30М2. Також на аеродромі дислокується Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії.

Вибухи в Криму

31 січня Повітряні сили України завдали удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук у своєму Telegram-каналі опублікував відео.

На кадарх видно задимлення і чути потужний вибух. Під відео генерал-лейтенант подякував усім, хто долучився до "очищення Криму від російської присутності".

Унаслідок ракетного удару по військових об'єктах окупантів у Криму 31 січня є "двохсоті" серед загарбників, зокрема серед військової "еліти". Також знищено літаки.

За даними ЗМІ, окупанти втратили три літаки і понад 20 військовослужбовців. Росія нібито зафіксувала в небі 24 ракети, п'ять збити не вдалося.

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