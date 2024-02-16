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"Йому залишилося недовго": Буданов зробив прогноз про "міст Путіна" і повернення Криму

Андрій Ганчук
16 лютого 2024, 13:07
Для повернення Кримського півострова Україні потрібно вирішити дві головні задачі, решта - лише питання часу, вважає глава ГУР Кирило Буданов.
Буданов, Кримський міст
Кримський міст ще стоїть, але жити йому залишилося недовго - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Україні для звільнення окупованого агресором Росією Криму потрібно розрубати "суходільний коридор" росіян на півострів і зруйнувати Кримський міст. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю французькому виданню Liberation він розповів про те, що Крим буде повернути легше, ніж Донбас, тому що на сході України позиції окупантів розташовані близько до їхніх ліній постачання.

"Я думаю, що Донбас буде важче повернути. Тому що там є безперервна лінія постачання, їхні війська можуть отримати доступ до неї з будь-якого боку. Усі, хто колись володів Кримом, голосно і чітко заявляли, що Крим - це неприступна фортеця, і абсолютно всі втратили цю фортецю. Так само, як Україна десять років тому", - вважає Буданов.

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За його словами, для повернення Криму достатньо буде знищити Кримський міст і розрубати так званий суходільний коридор.

"Кримський міст ще стоїть, але жити йому залишилося недовго. Необхідно вирішити два стратегічні завдання: відрізати суходільний коридор і зруйнувати Кримський міст. Решта - лише питання часу. Півострів буде повернуто. З Донбасом складніше", - додав начальник військової розвідки.

Росія не застосує ядерну зброю, якщо втратить Крим

На думку начальника ГУР, Москва не піде на сценарій застосування ядерної зброї в тому разі, якщо Україна поверне Крим.

"Ті, хто побоюється ескалації, кажуть, що якщо Росія зрозуміє, що втратить Крим, то може почати ядерну ескалацію. Ви очікуєте, що я закричу "ай", коли почую ці слова? Приводів для застосування ядерної зброї було вже дуже багато, можливо, десятки. І що з того? У російській доктрині ядерна зброя розглядається як "засіб стримування". Це те, чого всі бояться і на чому всі спекулюють", - підкреслив Кирило Буданов.

Ситуація в Криму

Ударним напрямком для ЗСУ буде Крим, якщо війська перейдуть у контрнаступ, вважає військовий експерт Олександр Мусієнко. В інтерв'ю Главреду він сказав, що перспективна ділянка фронту - лівобережжя Херсонщини, звідки можна буде піти на Крим. Але масштаби операції безпосередньо залежать від рівня підтримки з боку Заходу.

У ЗСУ розкрили рішучі плани щодо Криму та Кримського мосту - речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що Україна продовжить завдавати ударів по російських окупантах та їхніх військових об'єктах на півострові. Сили оборони не відступлять від своїх планів.

14 лютого Україна знищила російський корабель Цезар Куніков у Криму. У Генеральному штабі повідомили про успішну військову операцію бійців ЗСУ та військової розвідки. Корабель затонув після удару українських дронів.

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ГУР Кримський міст новини Криму війна Росії та України Кирило Буданов
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