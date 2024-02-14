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Україна знищила російський корабель Цезар Куніков у Криму: у ЗСУ розкрили деталі

Андрій Ганчук
14 лютого 2024, 09:34оновлено 14 лютого, 10:07
Великий десантний корабель окупантів Росії Цезар Куніков у момент удару перебував у територіальних водах поблизу Алупки, розповіли в Генштабі ЗСУ.
Цезар Куніков
Кадри удару дронів ЗСУ і ГУР по кораблю Цезар Куніков / Колаж: Главред, фото: скріншот ГУР, Кримський вітер

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив знищення великого десантного корабля окупаційних військ Росії в Чорному морі в окупованому Криму. БДК знищено бійцями ЗСУ спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міноборони.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій Генштабу, у момент нищівного удару корабель був поблизу Алупки в територіальних водах України.

"Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки", - підкреслюється в повідомленні.

відео дня

Заява Міноборони України про знищення Цезаря Кунікова

Заступник міністра оборони Олександр Павлюк нагадав, що мета ЗСУ - повне відновлення територіальної цілісності України. Розтрощення ворожого БДК - ще один сигнал того, що ворог не може спокійно ходити українськими водами.

"Мета і основне завдання Сил оборони України - повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Знищення Збройними Силами України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони російського БДК "Цезар Куніков" - чергове підтвердження того, що ворог не може безкарно ходити українськими територіальними водами. Не може і не буде!" - сказав Павлюк.

Як ЗСУ та ГУР знищили БДК Цезар Куніков - кадри:

Цезар Куніков
Момент удару по БДК Цезар Куніков / Скріншот Главред

Удар ЗСУ по кораблю Цезар Куніков

14 лютого в Криму прогриміли вибухи. Їх чули жителі Ялти, Місхора та Алупки. Очевидці повідомляли про удар по російському великому десантному кораблю, який затонув. Також було зафіксовано польоти вертольотів Мі-8 і Ка-27. Імовірно, авіація злітала з метою проведення пошуково-рятувальної операції.

Пізніше джерела Української правди в ГУР заявили про знищення дронами БДК РФ Цезар Куніков в акваторії Чорного моря. Також у розвідці підтвердили, що корабель затонув. За попередніми даними, ніхто з екіпажу не врятувався.

"Судячи з усього, ніхто не врятувався, тому що пробоїна була велика, і все сталося дуже швидко", - підкреслили в розвідці.

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десантний корабель новини Криму війна Росії та України
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