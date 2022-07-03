Лисичанськ не впав, армія РФ не взяла місто під повний контроль - радник глави Міноборони

Радник Рєзнікова спростував заяви РФ про окупацію Лисичанська / Фото t.me/luhanskaVTSA

Радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що російські війська не взяли під повний контроль Лисичанськ. Таким чином він спростував слова міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу про повну окупацію Луганської області.

Сак сказав у коментарі BBC, що ситуація в Лисичанську "вже давно була дуже напруженою", оскільки росіяни безперервно атакували місто.

"Для українців цінність людського життя є головним пріоритетом, тому іноді ми можемо відступати від певних територій, щоб у майбутньому відбити їх", — зазначив радник Рєзнікова.

При цьому, за його словами, Лисичанськ "не перебуває під повним контролем" російських окупантів попри заяву Москви про падіння міста.

Як писав Главред, 3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. Російська армія нібито повністю контролює Лисичанськ.

Зазначимо, Шойгу вже прикрашав свої досягнення перед Путіним. Зокрема, ще 21 квітня він доповідав господареві Кремля про "звільнення Маріуполя". Захисники України вийшли з Азовсталі майже через місяць – 17 травня.

Нагадаємо, вранці 3 липня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, російські окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська Луганської області. Адміністративні будівлі міста зруйновані повністю.

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