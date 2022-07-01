У Британії дали тривожний прогноз: захоплення Лисичанська РФ - питання днів

Лисичанськ під загрозою захоплення РФ / Facebook

Існує реальна загроза захоплення Лисичанська Луганської області російськими окупантами, незважаючи на запеклий опір українських захисників.

Як йдеться в матеріалі британського телеканалу Sky News, Лисичанськ є "останнім містом Луганщини, яке залишається під контролем ЗСУ".

"Напевно, це тільки питання днів, коли російським військам вдасться оточити його, відрізати і захопити контроль", - не виключили британські журналісти.

У той же час вони розповіли, що в Лисичанську лунають вибухи і падають російські снаряди.

За їх словами, Лисичанськ "рухається до неминучого: російської блокади з подальшим захопленням".

"Ми бачили, як виснажені українські військові відступали, змінюючи позиції. А інші готувалися йти в бій", – додали журналісти Sky News.

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.

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