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Мер Одеси Труханов виступив проти перейменування вулиці Пушкінської

20 червня 2022, 10:10

Геннадій Труханов заявив, що Одеса є міжкультурною столицею України. Крім того, його "турбує зростання ненависті до всього російського".

Геннадій Труханов проти перейменування вулиці Пушкінської
Геннадій Труханов проти перейменування вулиці Пушкінської / Фото УНІАН

Мер Одеси Геннадій Труханов виступає проти перейменування вулиці Пушкінської, названої на честь російського письменника. За словами очільника міста, його "турбує зростання ненависті до всього російського".

Одеса є міжкультурною столицею України, сказав Труханов виданню The New York Times.

"Ні. Я б цього не підтримав (перейменування вулиці, - ред.). Одеса є міжкультурною столицею України. Мене турбує зростання ненависті до всього російського", — відповів Труханов на запитання, чи згоден він з тим, щоби перейменували вулицю Пушкінську.

Крім того, американське видання пише, що нібито на Труханова тиснуть, щоби він погодився на перейменування вулиці.

Зазначимо, українська письменниця Олена Павлова зареєструвала на сайті президента петицію, щоби вулиці, названі на честь російського письменника Пушкіна, перейменували на вулиці Стівена Кінга. Станом на 19 червня пропозицію підтримали 4240 людини з 25 тис. необхідних.

Як повідомляв Главред, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович підтримав ідею того, що Україні необхідно позбутися пам'ятників та інших об'єктів, пов'язаних з Росією. За його словами, "все, що об'єднає нас з Росією, буде використано Росією проти України".

Нагадаємо, музикант і телеведучий Коля Серга виступив проти знесення пам'ятників російських діячів культури і мистецтва.

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