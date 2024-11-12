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Корупція у МСЕК: вже відомо, скільки прокурорів в Україні мають інвалідність

Марія Николишин
12 листопада 2024, 00:00
1666
Право на виплати мають лише прокурори, які мають інвалідність I або II групи.
Корупція у МСЕК: вже відомо, скільки прокурорів в Україні мають інвалідність
Інвалідність в прокурорів / колаж: Главред, фото: ОГП

Головне:

  • В органах прокуратури працюють 523 людини з інвалідністю
  • 229 прокурорів отримують пенсію за вислугу років
  • Триває робота над викоріненням корупції у МСЕК та органах прокуратури

Зараз в органах прокуратури всіх рівнів працюють 523 людини з інвалідністю. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора за підсумками внутрішнього розслідування.

Там наголосили, що цей показник становить менш ніж 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурах.

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Однак, значне перевищення цих чисел фіксується в прокуратурах на Хмельниччині та Черкащині – 29% та 27% відповідно.

"Двом прокурорам встановлено І групу інвалідності, 328 – ІІ групу та 193 – ІІІ групу. Серед них 348 або 67% – чоловіки, 175 або 33% – жінки. 386 прокурорів або 74% – отримали первинне рішення МСЕК про встановлення інвалідності в період до 2022 року", – йдеться у заяві.

В Офісі генпрокурора підкреслили, що при цьому право на виплати мають лише прокурори, які мають інвалідність I або II групи. Розмір цієї виплати дорівнює розміру пенсії за вислугу років за наявності відповідного 10-річного стажу.

"229 прокурорів або близько 70% від числа тих, хто мають І та ІІ групи, отримують пенсію на таких підставах. Майже половина від загальної суми пенсій, що виплачується цим працівникам щомісяця, припадає на органи прокуратури Черкаської та Хмельницької областей", – йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що за законом МСЕК зобовʼязані надсилати повідомлення щодо групи інвалідності та причини її встановлення за місцем роботи. До органів прокуратури такі повідомлення надходили лише у поодиноких випадках – зараз відомо лише про 10.

В ОГП додали, що спільно з ДБР та СБУ працюють над викоріненням корупції у МСЕК та органах прокуратури.

Скандал з інвалідністю у прокурорів - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, майже всі прокурори Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку їм "поставила" скандальна глава обласної МСЕК (медико-санітарної комісії) Тетяна Крупа.

Пізніше, президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ, який передбачає ліквідацію МСЕК після скандалу з інвалідністю для прокурорів.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко підписав наказ про те, що функції Центральної МСЕК покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

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