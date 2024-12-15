Різдвяне перемир’я в Україні: Трамп готовий розглянути ініціативу Орбана

Волц вважає, що багато хто хотів би побачити хоча б тимчасове припинення бойових дій на сході України.

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Трамп не проти розглянути ініціативу Орбана / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Волц:

Світова спільнота була б дуже рада "певному припиненню" бойових дій в Україні

Команда Трампа працює над першими кроками до миру в Україні

Майк Волц, номінант Дональда Трампа на посаду радника з національної безпеки, висловив думку, що світова спільнота підтримала б "різдвяне перемир’я" в Україні, яке запропонував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це Волц заявив у недільному ефірі програми CBS News.

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Обговорюючи нещодавню зустріч Трампа з Орбаном у США, Волц зазначив, що багато хто хотів би побачити хоча б тимчасове припинення бойових дій на сході України.

Він назвав це "припиненням бійні", яке могло б стати позитивним кроком у розв'язанні конфлікту.

"Ми повинні зупинити бойові дії. І, знаєте, якщо йдеться про певний вид припинення вогню як перший крок, знову ж таки, ми дуже уважно подивимось, що це означає", – додав він.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Водночас Волц утримався від будь-яких прогнозів щодо можливої політики адміністрації Трампа щодо ситуації в Україні.

"Цікаво, що одразу після виборів усі, хто приїжджає до нас, наші європейські союзники, президент Зеленський на тій зустрічі і інші, обговорюють, як… покласти край конфлікту", – заявив посадовець.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, нещодавно стало відомо, як Трамп може покласти край війні. Одним із ключових важелів для України може стати запрошення до НАТО.

За даними Politico, у ЄС також заговорили про завершення війни та введення миротворців в Україну. На зустрічі 18 грудня у Брюсселі обговорять можливі формати завершення бойових дій.

Також опубліковано несподіваний прогноз щодо того, чи поїде Путін домовлятися із Зеленським про мир. Спочатку за столом переговорів, найімовірніше, опиняться не президенти України та РФ, вважає політолог Ігор Рейтерович.

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