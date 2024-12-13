Трамп хоче укласти перемир'я між РФ та Україною у перший день президентства - NBC

Команда Трампа веде переговори з Білим домом і українськими чиновниками щодо можливих шляхів припинення війни в Україні.

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Трамп серйозно налаштований домогтися перемир'я в перший день свого президентства / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп налаштований на досягнення перемир'я в перший день свого президентства

Команда Трампа веде переговори з Білим домом та українськими чиновниками

Невідомо, чи вдасться Трампу переконати Путіна припинити бойові дії

Дональд Трамп серйозно налаштований добитися припинення вогню в перший день президентства. Команда обраного президента США веде переговори з представниками Білого дому та українськими чиновниками щодо можливих шляхів завершення війни з Росією. Про це пише NBC News.

Попри рішучі обіцянки Трампа якнайшвидше закінчити війну, залишається неясним, чи зможе він переконати Володимира Путіна припинити бойові дії. Також не відомо, чи були контакти команди Трампа з російським урядом з цього питання.

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Радник чинного президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм наступником Майком Волтцем. Під час цих бесід обговорювалися поточні питання, але стратегія завершення війни та питання перемир'я поки не піднімалися.

Джерела зазначають, що такі переговори дозволять команді Трампа бути готовими до дій адміністрації Байдена щодо України до інавгурації нового президента США в січні.

"Трамп дуже серйозно налаштований на те, щоб домогтися припинення вогню в перший же день", - стверджує одне з джерел видання.

Хоча команда Трампа поки не представила конкретного мирного плану, останні зустрічі між Трампом, Зеленським та їхніми радниками були конструктивними.

"Атмосфера взаємодії між українцями і командою Трампа, включно із Зеленським і самим Трампом, досі була позитивною", - зазначило ще одне джерело видання.

Як зазначає NBC, в Україні та в західних колах побоювались, що Трамп може розглядати Київ як основну перешкоду на шляху до миру. Однак тепер його заяви вказують на те, що "він вважає проблемою Путіна, а не Україну".

Завершення війни в Україні за Трампа - новини за темою

Обраний президент США Дональд Трамп неодноразово підкреслював, що одним із головних пріоритетів його адміністрації після повернення до Білого дому буде завершення війни між Росією та Україною.

Як повідомляв Главред, нещодавно він визнав, що досягнення миру між Росією та Україною виявилося набагато складнішим, ніж він очікував. Окрім того, Трамп виступає проти використання Україною американських далекобійних ракет для атак на Росію, оскільки вважає, що це лише загострює "конфлікт".

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна продовжує підтримувати контакти з командою Трампа, але конкретні кроки та ініціативи будуть обговорюватися вже після його інавгурації.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що наразі не існує конкретного мирного плану від команди Трампа для завершення війни з Росією. Україна не отримувала жодних документів із цього питання, хоча обговорюються різні думки та позиції.

Водночас спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп є єдиною людиною, здатною зупинити війну в Україні. Він вірить, що це можна зробити за наступні кілька місяців.

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Що відомо про NBC News? NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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