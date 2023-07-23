УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РФ може почати нову війну: у Зеленського розкрили мету і сценарій Кремля

Олексій Тесля
23 липня 2023, 00:27
2413
РФ прагне "підвищувати ставки" з метою тиску на союзників, упевнений Михайло Подоляк.
Подоляк, Пригожин
Михайло Подоляк спрогнозував дії найманців Євгена Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Країна-агресор РФ може почати гібридну агресію проти НАТО з допомогою найманців ПВК Вагнера, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Під загрозою прикордоння Польщі та країн Балтії, підкреслив він у Twitter.

Представник ОП впевнений в тому, що такі дії відповідають стратегії РФ щодо "підвищення ставок" з метою тиску на союзників.

відео дня

Він вважає, що таким чином країна-агресор Росія хоче вплинути на підтримку України країнами-членами Альянсу.

Радник глави ОП зазначив, що прикордонні території Польщі та країн Балтії можуть бути метою росіян, оскільки бойовики ПВК Вагнера "не можуть сидіти без роботи в наметових містечках в Білорусі".

Він не виключив, що Сувальський перешийок — 100-кілометровий відрізок кордону між Польщею і Литвою, є "привабливою" територією для російських окупантів.

"Готовність країн НАТО давати відсіч озброєного угруповання поки неочевидна, а невизначеність сприймається Росією як слабкість і є живильною силою для провокацій", — пише Подоляк.

Він додав, що рішенням є негайне надання Україні зброї для знищення російських окупантів.

"Звичайно, Східна Європа це і так прекрасно знає. Але чим далі інші столиці розташовані від Росії, тим частіше іноді доводиться про це нагадувати", — резюмував представник ОП.

Раніше Олаф Шольц назвав наступну мету РФ. Російський диктатор Володимир Путін хоче захопити сусідні території, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Політик згадав не лише Україну, а й Білорусь.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив про те, що контрнаступ ВСУ буде важким і довгим. Українські військові роблять все, щоб звільнити українські території, але контрнаступ не буде швидким. Звільнення територій буде довгим і важким. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Більше новин:

Михайло Подоляк війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Путін через страх почав чистки в армії РФ після заколоту Пригожина – The Times

Путін через страх почав чистки в армії РФ після заколоту Пригожина – The Times

22:07 Світ
Київ терміново скликає Раду Україна-НАТО: Зеленський назвав причину

Київ терміново скликає Раду Україна-НАТО: Зеленський назвав причину

21:08 Україна
Китай незадоволений Путіним і може на нього натиснути – WP

Китай незадоволений Путіним і може на нього натиснути – WP

20:33 Світ
Всі головні новини

Останні новини

00:27

РФ може почати нову війну: у Зеленського розкрили мету і сценарій Кремля

22 липня, субота
23:51

"Зрозуміла, що облажалася": кульгаюча Седокова завалила виступ на російському каналі

23:50

Вирішити неможливо: лише геній знайде помилку на зображенні кімнати за 12 секунд

23:30

"Думає стабільно, вчиняє по-різному": експерт сказав, як передбачити поведінку Путіна

22:40

В окупантів почалась параноя через удари по Кримському мосту - ЦНС

Ігоря Гіркіна посадять, Кремль видасть його в Гаагу замість Путіна - Ігор ЕйдманІгоря Гіркіна посадять, Кремль видасть його в Гаагу замість Путіна - Ігор Ейдман
22:07

Путін через страх почав чистки в армії РФ після заколоту Пригожина – The Times

21:39

В авто сильно "прилетіло": ексватажок "ДНР" Бородай потрапив під обстріл на Донбасі

21:08

Київ терміново скликає Раду Україна-НАТО: Зеленський назвав причину

20:33

Китай незадоволений Путіним і може на нього натиснути – WP

Реклама
20:18

Румунія осадила Орбана, який постійно видає скандальні заяви

19:40

Очільник Харківської прокуратури Фільчаков зустрівся з депутатами Європарламенту

19:08

Білорусь для "Вагнера" - лише тимчасовий пункт дислокаціїПогляд

19:06

Хитрий трюк вражає: чоловік показав, як зберегти банани свіжими до 15 днівВідео

18:39

Зерновий "коридор" без РФ: експерт розкрив несподіваний сценарій за участю НАТО

17:39

Хотів йти на Кремль: у Підмосков’ї озброєний окупант захопив маєток, де жив Янукович

17:32

"ЗСУ наближаються": стали відомі подробиці потужних вибухів у Криму

16:53

Головоломка, яка зведе з розуму: треба за 13 секунд знайти собаку серед кішок

16:37

Як зрозуміти, що настав час викопувати моркву: поради від досвідчених городників

16:36

Варто знати кілька секретів: чи можна прати ватяну ковдру

16:34

На фронті будуть зміни: у Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ

Реклама
16:02

Померла дочка Чарлі Чапліна: як вона виглядала і що робилаВідео

15:29

Загроза біля кордонів країн НАТО: Подоляк пояснив, чим небезпечна ПВК Вагнер

15:07

ЗСУ ліквідували "воєнкора" одного з найбільших ресурсів пропагандистів РФ

14:54

РФ не може протистояти артилерії України: ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак"

14:41

"Міс Україна" Апанасенко порадувала шанувальників новими латексними фото

14:40

Тата не дочекалася 8-річна донька: на Запоріжжі загинув молодий захисник з Броварів

14:39

Любовний гороскоп на тиждень 24-30 липня: Овну - пропозиція, Стрільцю - зрада

14:36

Демотивовані і не бачать перемог: Зеленський поставив "діагноз" росіянам

14:12

"Відчуваю себе поганою матір'ю": старшого сина Тодоренко забрала швидка

14:10

Армія України перехопила військову ініціативу на всій лінії фронту - Міноборони

14:00

Дренаж для квітів: навіщо він потрібен і як його зробити своїми руками

13:36

Гуркоче на десятки кілометрів: у Криму ЗСУ спалили нафтобазу і склад армії РФВідео

13:25

Арешт Гіркіна озлобить воєнкорів і окупантів Росії - розвідка Британії

13:17

"Мій синочка грає з неба": на війні загинув молодий скрипальВідео

12:59

Гороскоп Таро на тиждень 24-30 липня: Рибам - натхнення, Тельцю - знак від життя

12:29

Путін це "страшенно не любить": Ейдман назвав головну причину арешту Гіркіна

12:16

Жест на всю країну: колишня Остапчука розповіла, чи забрав той подарований автомобіль

11:49

Аграрії будуть дуже задоволені: чого чекати від погоди в останній тиждень липня

11:45

Вибухи на Кримському мосту - ляпас для Путіна, вони триватимуть - ГУР

11:41

"Приліт в аеродром і нафтобазу": у Криму гримлять потужні вибухи в районі ДжанкояВідео

Реклама
10:56

"Путін вірить у те, що зможе пережити Україну": Блінкен озвучив "рецепт" миру

10:53

Етюд в рожевому з долини ляльок: рецензія на фільм "Барбі"

10:47

ЗСУ вдарять по силах РФ в потрібний момент, у армії серйозна міць - Салліван

09:56

Кримський міст має бути нейтралізований - Зеленський

09:43

Перша партія ядерної зброї Росії вже у Білорусі - CNN

09:18

Між "вежами Кремля" змінився баланс сил: в ISW пояснили арешт Гіркіна

08:59

Чи можна зупинити процес самопожирання?Погляд

08:44

Росгвардія повстане проти Путіна, він вже не сильний "цар" - Подоляк

08:26

Ейдман назвав умови для того, щоб Гіркіна випустили на волю

07:38

США готують для України новий пакет допомоги на $400 млн: що до нього увійде

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти