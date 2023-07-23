РФ може почати нову війну: у Зеленського розкрили мету і сценарій Кремля

РФ прагне "підвищувати ставки" з метою тиску на союзників, упевнений Михайло Подоляк.

https://glavred.net/world/rf-mozhet-nachat-novuyu-voynu-u-zelenskogo-raskryli-cel-i-scenariy-kremlya-10487593.html Посилання скопійоване

Михайло Подоляк спрогнозував дії найманців Євгена Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Країна-агресор РФ може почати гібридну агресію проти НАТО з допомогою найманців ПВК Вагнера, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Під загрозою прикордоння Польщі та країн Балтії, підкреслив він у Twitter.

Представник ОП впевнений в тому, що такі дії відповідають стратегії РФ щодо "підвищення ставок" з метою тиску на союзників.

відео дня

Він вважає, що таким чином країна-агресор Росія хоче вплинути на підтримку України країнами-членами Альянсу.

Радник глави ОП зазначив, що прикордонні території Польщі та країн Балтії можуть бути метою росіян, оскільки бойовики ПВК Вагнера "не можуть сидіти без роботи в наметових містечках в Білорусі".

Він не виключив, що Сувальський перешийок — 100-кілометровий відрізок кордону між Польщею і Литвою, є "привабливою" територією для російських окупантів.

"Готовність країн НАТО давати відсіч озброєного угруповання поки неочевидна, а невизначеність сприймається Росією як слабкість і є живильною силою для провокацій", — пише Подоляк.

Він додав, що рішенням є негайне надання Україні зброї для знищення російських окупантів.

"Звичайно, Східна Європа це і так прекрасно знає. Але чим далі інші столиці розташовані від Росії, тим частіше іноді доводиться про це нагадувати", — резюмував представник ОП.

Раніше Олаф Шольц назвав наступну мету РФ. Російський диктатор Володимир Путін хоче захопити сусідні території, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Політик згадав не лише Україну, а й Білорусь.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив про те, що контрнаступ ВСУ буде важким і довгим. Українські військові роблять все, щоб звільнити українські території, але контрнаступ не буде швидким. Звільнення територій буде довгим і важким. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Більше новин: