"Це очевидно": Зеленський назвав рецепт закінчення війни

Президент анонсував багато різних подій наступного тижня, які посилять український захист.

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Зеленський назвав рецепт завершення війни / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Україна може завершити війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні назвав рецепт завершення війни.

"Рецепт закінчення війни очевидний: усе залежить від єдності та рішучості всіх, хто цінує свободу, культуру, життя", - зазначив Зеленський.

Він додав, що вже наступного тижня відбудеться багато різних подій, які посилять український захист.

відео дня

"Я дякую Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за оперативне скликання першого засідання Ради Україна – НАТО. Фактично одразу після нашої вчорашньої розмови була погоджена дата – вже цієї середи відбудеться засідання. Готуємо його змістовним", - написав Зеленський.

До того ж готуються нові пакти підтримки від партнерів. Мова йде про збільшення ППО, артилерії та далекобійної зброї.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

У Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ і говорять про те, що на фронті відбудуться суттєві зміни. Цей етап розпочнеться після того, як Україна отримає більше зброї, ракет і боєприпасів.

Також варто нагадати, що Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ. Він заявив, що ЗСУ вирішують завдання, яке мало хто може із сучасних армій вирішити.

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