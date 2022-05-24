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Ленд-ліз насичує Україну зброєю, Росія вже хоче перемир'я - експерт

24 травня 2022, 13:33

Ленд-ліз в нинішній час - це більше символічний жест, вважає Тарас Загородній.

Україна, США
Експерт оцінив поставки США в рамках ленд-лізу / Фото Reuters

Допомога Україні вже надходить. Ленд-ліз - це більшою мірою, символічне рішення, тому що нормативна база з надання іншим країнам зброї у США вже напрацьована, заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

"Це в 1941 році, коли був тільки прийнятий цей закон, у США не було відповідної нормативної бази. Тоді у них, наприклад, було заборонено продавати зброю в кредит – потрібно було платити за нього готівкою. Щоб усунути цю перешкоду тоді приймався закон про ленд-ліз", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Допомога Україні надходила і до підписання закону Байденом. Ті ж гаубиці 155 мм, які обіцяли американці в кількості ста штук, вже в Україні. Тобто цей процес і так запущений, підкреслив аналітик.

"Ленд-ліз в нинішній час - це більше символічний жест. Так, він прибирає деякі бюрократичні процедури, але вони і так вже давно ліквідовані. Насичення України американською зброєю вже відбувається. Тому Росія вже дуже хоче перемир'я для того, щоб перегрупувати сили", - додав Загородній.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Дивіться онлайн Новини Донбасу

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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