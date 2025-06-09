Послуги без зайвої бюрократії: як новий механізм допоможе ВПО та людям з інвалідністю

Уряд дозволив отримувати соціальні послуги людям з IV групою рухової активності та ВПО похилого віку.

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Держава посилила контроль за дотриманням вимог при наданні соцпослуг / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, rada.gov.ua

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Хто може отримати соцпослуги за новими правилами

Як подати заяву без перевірки

Куди підуть гроші і хто їх розподіляє

Кабінет Міністрів України розширив перелік осіб, які можуть отримати послуги підтриманого проживання та стаціонарного догляду. Як повідомляє Міністерство соціальної політики, відтепер скористатися такими послугами зможуть не лише люди з інвалідністю з V групою рухової активності, а й ті, кому встановлено IV групу. Зокрема, це стосується внутрішньо переміщених осіб літнього віку та осіб з інвалідністю.

Крім того, спрощено процедуру для надавачів соціальних послуг, які бажають приєднатися до експериментального проєкту. Тепер їм не потрібно проходити додаткову перевірку Національною соціальною сервісною службою – достатньо подати одну заяву.

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Як зазначають у відомстві, внесені зміни до урядової постанови:

визначають механізм участі у проєкті без обов’язкового оцінювання з боку Нацсоцслужби;

унормовують порядок перерахування бюджетних коштів у разі смерті отримувача послуг;

регламентують строки та алгоритм державного контролю та моніторингу якості надання соціальних послуг у межах проєкту.

У Мінсоцполітики нагадують, що у 2024 році було впроваджено підхід "гроші ходять за людиною", який дозволяє отримувачам самостійно обирати надавача послуг і сплачувати за них зі спеціального рахунку.

"Такий механізм дає можливість людині, яка потребує сторонньої допомоги та підтримки, але через бойові дії змушена залишити власне житло, інтегруватися в нову громаду, будувати соціальні та економічні зв’язки, а головне – самостійно приймати рішення щодо свого життя", – зазначили в Міністерстві соціальної політики.

Наразі, за даними міністерства, 141 людина вже отримує соціальні послуги за новою моделлю. До участі у проєкті включено 19 організацій, ще 45 подали заяви на приєднання.

Виплата в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні можуть обмежити розмір щомісячних пенсій через судові стягнення — у межах 20–50%. Відповідну ініціативу оприлюднила Федерація профспілок України. Вирахування застосовуватимуться у разі переплат через порушення або незаконні дії пенсіонера, а також у разі виплати аліментів, відшкодування шкоди чи повернення зайво отриманих сум.

Також повідомлялось, що у Кабміні мають намір збільшити розмір мінімальної зарплати в Україні у 2026 році на 688 гривень. Проте профспілки це не влаштовує - вони запропонували збільшити мінімалку до суми понад 12 000 грн.

Крім цього, рацюючі пенсіонери, які до 1 березня набули щонайменше два роки стажу, отримають доплати одразу за три місяці — квітень, травень і червень. Надбавка становитиме в середньому від 300 до 500 грн на місяць і залежатиме від стажу, зарплати та коефіцієнта.

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Що відомо про Кабінет Міністрів України? Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

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