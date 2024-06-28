Деяким переселенцям загрожують суди: кому і коли потрібно повернути виплати

Переселенці зобов'язані повернути державі помилково виплачені соціальні кошти, якщо вони не відповідають певним критеріям для отримання допомоги.

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У якому випадку переселенцям потрібно повернути виплати? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Переселенці зобов'язані повернути до бюджету держави помилково виплачені гроші - якщо не відповідають певним критеріям для отримання допомоги. Як повідомляє портал Обозреватель, у разі неповернення коштів добровільно органи соціального захисту можуть стягнути їх через суд.

Як кажуть експерти, з 1 березня 2024 року держава вкотре змінила умови виплат для переселенців.

Тепер, щоб отримати гроші, потрібно суворо відповідати певним критеріям. В іншому разі виплати можуть бути скасовані, а вже отримані кошти доведеться повернути державі.

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Згідно з пунктом 7-1 "Порядку надання допомоги на тимчасове проживання ВПО", з 1 грудня минулого року допомога не призначається або не виплачується на сім'ю, яка вперше звертається за її призначенням, якщо протягом 3 місяців перед зверненням або під час її отримання, член сім'ї здійснив:

операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (або банківських металів) на суму від 100 тисяч гривень (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних та/або освітніх послуг);

купівлю майна на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

має в банку депозит на вищевказану суму.

Причому, якщо такі операції здійснив один член сім'ї, то право на отримання виплат втрачають усі члени сім'ї.

Чи повинен переселенець повернути помилково виплачені гроші

Згідно з документами, уповноважена особа зобов'язана протягом 14 календарних днів після виникнення змін, які впливають на право отримання допомоги, проінформувати про це орган соціального захисту населення, уповноважену особу виконавчого органу місцевого самоврядування або Центр надання адміністративних послуг.

Якщо переселенець вчасно не повідомив про зміни в майновому стані та відбулися нарахування, то вимоги соцзахисту про повернення виплачених коштів правомірні. Це передбачено пунктом 29 "Порядку надання допомоги на проживання ВПО".

Орган соціального захисту населення з моменту виявлення факту надміру виплаченої допомоги визначає обсяг неправомірно перерахованих коштів і повинен протягом 30 робочих днів повідомити про це одержувачу, надіславши повідомлення поштою або за допомогою засобів електронного зв'язку. У разі неповернення помилково нарахованих коштів ВПО добровільно у встановлені строки, орган соціального захисту населення порушує питання про їхнє стягнення в судовому порядку.

Що за відомство Мінсоцполітики? Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав та можливостей для дітей і осіб без громадянства.

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