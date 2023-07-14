Куса спрогнозував, скільки ще Захід готовий підтримувати Україну у війні з РФ

Найближча можливість для початку переговорів між Україною, РФ і Заходом, каже Ілля Куса, середина-кінець осені або весна наступного року.

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ЄС, Україна, Куса / колаж Главред, фото УНІАН

Населення (а, відповідно, і влада) країн Заходу готові надавати підтримку Україні у війні з Росією ще рік-два максимум.Про це в інтерв'ю Главреду сказав експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

"Да. І, до речі, це показують і соціологічні опитування. Наприклад, у Штатах понад 60% населення готові підтримувати Україну ще рік-два максимум, а далі вже ставлять питання про те, наскільки це актуально. І республіканці у своїй передвиборчій гонці саме в такій логіці і рухаються. Саме тому багато хто пов'язує можливий початок переговорів по Україні саме з тим, що восени цього року почнеться підготовка до праймеріз в США. Відповідно, буде необхідність якось загасити це питання перед виборами. Тому я думаю, що найближча можливість для початку переговорів - середина-кінець осені або весна наступного року. Тобто в будь-якому випадку протягом року питання з переговорами має вирішитися. Принаймні, судячи із заяв представників країн Заходу", - сказав він.

Хто такий Ілля Куса Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього". відео дня За освітою Ілля-аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу. Володіє англійською та арабською мовами. Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

Вступ України до НАТО

На саміті у Вільнюсі, який відбувся 11-12 липня, країни НАТО прийняли рішення, яке передбачає можливість для України вступити до Альянсу без плану дії щодо членства. Втім, Києву так і не надійшла пропозиція інтегруватися в Північноатлантичний альянс. За словами генерального секретаря Організації Єнса Столтенберга, Україна вступить до НАТО, якщо Київ виконає ряд умов.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вступить до НАТО, коли завершиться війна з агресором Росією. На думку гаранта, в самому Альянсі повинні бути зацікавлені в євроатлантичній інтеграції України не менше, ніж сам Київ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна поки не може отримати запрошення в НАТО. Держсекретар не бачить такої можливості, поки йде війна з окупантом Росією. Однак Альянс посилюватиме Київ для того, щоб Україна змогла наблизитися до стандартів НАТО.

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