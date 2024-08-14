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Курська область - розмінна монета: як Україна готується до "торгів" з Трампом

Юлія Закрепа
14 серпня 2024, 14:29оновлено 14 серпня, 15:15
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Київ та його європейські союзники стурбовані тим, що адміністрація Трампа примушує Україну до несправедливого та нестабільного миру.
Курська область - розмінна монета: як Україна готується до 'торгів' з Трампом
Для чого Україні Курська область / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, росЗМІ

Західні аналітики вважають, нібито Україна готується до "торгів" з ймовірним президентом США Дональдом Трампом, захоплюючи російські землі в Курській області.

"Росія принесла війну іншим, а тепер повертається додому", - такими словами президент Володимир Зеленський підтвердив вторгення ЗСУ в російську Курську область.

Український президент назвав лише одну мету наступу своєї армії: створити буферну зону в прикордонній області, яку росіяни використовували для ударів по Сумській області, йдеться у виданні Financial Times.

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Неясність щодо стратегічних цілей першого вторгнення на російську територію після Другої світової війни має сенс - це змушує ворога битися в здогадках.

"Невизначеність - найкращий спосіб не загнати себе в кут, якщо події розвиваються не так, як планувалося", - каже Микола Бєлєсков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.

Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Аналітики з питань оборони, українські солдати і навіть диктатор Володимир Путін запропонували власні пояснення операції:

  • відвести російські війська від фронту, де українські війська повільно втрачають позиції;
  • відновити віру в наступальну здатність України;
  • використовувати територію Росії як важіль впливу на будь-які переговори з Москвою.

Вторгнення в Курську область як "розмінна монета" у майбутніх переговорах - найпереконливіша стратегічна ціль України. Її озвучував і сам Путін. Але ця ціль також є найнебезпечнішою.

"Київ знає, що на нього тиснутимуть, щоб вести переговори про припинення війни, особливо якщо Дональд Трамп повернеться до Білого дому після президентських виборів у листопаді. Дипломатично Україна намагалася виступити на передній план, просуваючи власну формулу миру та обіцяючи міжнародну мирну конференцію із запрошенням Росії", - йдеться у матеріалі.

Трамп вихвалявся, що за одну ніч принесе мир в Україну. Ніхто не знає як. Але кілька його колишніх чиновників і радників припустили, що "мир Трампа" може включати територіальні поступки в обмін на значні гарантії безпеки Заходу.

Київ і багато його європейських союзників стурбовані тим, що адміністрація Трампа примушує Україну до несправедливого та нестабільного миру під загрозою припинення постачання озброєння США.

Але за нинішнього рівня військової підтримки Заходу - і внутрішньої мобілізації ресурсів Україною - Києву бракує сил для перемоги. Здається, що Європа все ще не бажає активізуватися. Хоча є "визнання", що європейці повинні будуть зробити більше для озброєння України, немає "суттєвого обговорення варіантів", каже високопоставлений європейський чиновник.

Більшість західних столиць заявляють, що хочуть, щоб Київ мав якнайсильнішу позицію для переговорів. До наступу на Курськ минулого тижня в України було небагато варіантів потрапити туди в короткостроковій перспективі. На східному фронті вона втрачає позиції. Позиції Росії, здається, зміцнилися на півдні, хоча контрольований Росією Крим виглядає дедалі вразливішим. Тепер Київ може мати російську землю для обміну.

Це може сподобатися українській громадськості, яка все більше відкрита до врегулювання конфлікту шляхом переговорів з Росією, але все ще значною мірою проти територіальних поступок.

"Але якщо Київ хоче обміняти землю, яку він захопив у Росії, він повинен утримати її - і ціна цього може стати надто високою. Вторгнення України потрібно буде підтримувати складною операцією логістики, а також ротацією військ і резервами, яких бракувало на сході", - йдеться у матеріалі.

Українські військові та західні аналітики стурбовані тим, що перекидання обмежених ресурсів на Курськ ускладнить Україні утримання стратегічно важливих позицій у Донецьку. Останніми днями російські просування там тривають. Київ ризикує з політичних міркувань перестаратися у своєму новому наступі, як це було минулого року під час приреченої оборони Бахмута.

"Чого може досягти Україна, якщо витратить більше живої сили і техніки, щоб взяти більше прикордонних сіл на Курському напрямку? Від простого контролю над більшою кількістю землі можна отримати обмежену користь", - пише фінський аналітик Еміль Кастехельмі на X.

Нагадаємо, що ЗСУ наступають на Курщині на чотирьох напрямках. Стало відомо, що за тиждень бойових дій українська армія забезпечила контроль у межах 1000 квадратних кілометрів над територією РФ.

У США заявили, як Путін поверне території під Курськом. Джон Кірбі зазначив, що Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області. Він також додав, що що Захід не має до цієї операції відношення.

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