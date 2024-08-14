Ціни стрімко зменшуються: в Україні різко дешевшає низка продуктів

Фахівці повідомили, що інфляція в Україні в липні в річному вимірі прискорилися до 5,4%.

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Які продукти дешевшають в Україні / колаж: Главред, фото: unsplash

Фахівці наукового центру повідомили, що у найближчі місяці в Україні варто очікувати подальшого зниження споживчих цін на продукти харчування під впливом масового надходження продукції урожаю нинішнього року.

"Меншою мірою це стосується хлібної та тваринницької продукції, де ціни на сировину складаються вищі від торішніх", - йдеться в повідомленні.

У Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" дали прогноз, за даними Держстату, що у липні 2024 року споживчі ціни на продукти харчування зменшилися проти попереднього місяця на 0,8%. Основним драйвером зменшення споживчих цін на продукти харчування стали ціни на яйця (-11,4%) та овочі (-19,6%).

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Проте на інші продукти ціни зросли: найбільше - на цукор (+12,1%), олію соняшникову (+2,9%) та фрукти (+1,4%). По інших групах товарів відбулося зростання цін у межах одного відсотка.

Наковці нагадають, що цього року стрімко дешевшають яйця: -47,6% проти грудня 2023 року. Також зменшилися ціни на овочі (-2,6%), м'ясо та м'ясопродукти (-2,2%).

У річному вимірі, крім названих продуктів, зменшилися споживчі ціни на олію соняшникову (-7,6%) та цукор (-1,9%). При цьому найбільше зростання цін проти липня 2023 року відбулося на масло вершкове (+16,1%) та хліб (+10,1%).

За даними Держстату, інфляція в Україні в липні в річному вимірі прискорилися до 5,4% попри те, що місячна інфляція була на рівні 0%.

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Нагадаємо, що у серпні відчутно здорожчає популярна категорія продуктів. Науковий співробітник Іван Свиноус повідомив, що збільшення витрат на електроенергію та матеріали призведе до підвищення закупівельних цін на молоко.

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