Шольц розповів, навіщо з Драгі та Макроном приїхав до Києва

Олаф Шольц прибув до Києва 16 червня / Reuters/Fabrizio Bensch

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 червня прибув в Україну разом з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-мінстром Італії Маріо Драгі.

За словами Шольца, глави урядів трьох основних країн Євросоюзу поїхали до Києва, щоби продемонструвати свою підтримку Україні, пише Bild.

"Ми не лише хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо - фінансова, гуманітарна, а також коли мова йде про озброєння - буде продовжена. І що ми будемо продовжувати, доки це необхідно для боротьби України за незалежність", - запевнив канцлер.

Як повідомляв Главред, президент Еммануель Макрон на вокзалі в Києві заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і поїде в Ірпінь.

"Ми несемо послання про підтримку і єдність ЄС. Це важливий момент. Президент України Володимир Зеленський отримає меседж європейської єдності, підтримки, адресований всім українцям", - сказав Макрон.

Приїзд Шольца, Макрона і Драгі в Україну

Вперше про візит прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона заговорили ще минулими вихідними. Пізніше з'явилася інформація, що Макрон, Шольц і Драгі приїдуть в Київ вже 16 червня, але в Німеччині та Франції цю дату не підтверджували.

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