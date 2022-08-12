Купа винищувачів-бомбардувальників: у США оцінили втрати росіян від вибухів у Криму

Вибухи в Новофедорівці / скріншот

У Пентагоні розповіли, яких втрат могла понести Росія через вибухи на авіабазі в Новофедорівці в окупованому Криму.

Як пише в Twitter американський журналіст Джек Детч, Росія втратила ряд своїх винищувачів, винищувачів-бомбардувальників, літаків-розвідників, а також складів боєприпасів через вибух на авіабазі в Новофедорівці в окупованому Криму.

"США вважають, що ряд російських винищувачів, винищувачів-бомбардувальників, літаків-розвідників і складів боєприпасів були знищені на авіабазі Саки в Криму на цьому тижні", - написав він з посиланням на високопоставленого військового чиновника США.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, атакуючі ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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