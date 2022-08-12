"Несли біду і звірства в Україну": чи причетні ЗСУ до вибухів на російському аеродромі в Криму

Резніков / колаж УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував вибухи в окупованому Криму, які сталися 9 серпня.

Резніков в ефірі телеканалу DR Denmark зазначив, що вибухи на російському аеродромі імовірно сталися через "порушення пожежної безпеки".

"Моя відповідь дуже проста. Я думаю, що солдати на цій базі порушили правила (пожежної безпеки, – ред.). Вони ймовірно кинули недопалки одночасно в різних місцях-і ми побачили результат цього. Так що це дуже небезпечно - курити в небезпечних місцях", - сказав міністр.

Він також додав, що аеродром був основною базою росіян, яку вони використовували проти України.

"Ми побачимо супутникові знімки і тоді зрозуміємо, який насправді результат для них. Але я думаю, що вони втратили кілька літаків, а також бомби і ракети. Вони використовують цей аеродром проти України. Вони бомблять нас, стріляють по нас, запускають крилаті і балістичні " ракети. Це була основна база, щоб нести біду і звірства в Україну", - зазначив Резніков.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, атакуючі ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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