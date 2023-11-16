Хто стоїть за Маском і його заявами про Україну: Золотарьов пояснив ситуацію

У США фактично з'явилася "третя партія" - так звані трампісти, які критикують поточну політику Білого дому, зазначив політолог Андрій Золотарьов.

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Заяви Маска збігаються з позицією прихильників Трампа - експерт / Колаж: Главред, фото: Instagram і. Маска, скріншот YouTube

Американський мільярдер Ілон Маск, ймовірно, висловлює свою особисту позицію, коли робить резонансні заяви. Втім, його риторика збігається з лінією "трампістів", які фактично стали "третьою партією" в США зі своєю окремою виборчою базою. Про це заявив керівник аналітичного центру Третій сектор, політолог Андрій Золотарьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Маск, швидше за все, висловлює свою особисту позицію. Втім, вона збігається з лінією так званих трампістів, які фактично оформилися в ще одну "партію" в Штатах.

За словами експертів, "трампісти" вже придбали навіть власну електоральну базу.

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"Напевно, це його особиста позиція. Але у Вашингтоні вже не двопартійна, а, фактично, півторапартійна підтримка України. Адже по суті в США з'явилася третя партія-трампісти. І позиція Маска останнім часом співвідноситься з цією групою, яка критикує нинішню політику Білого дому. І ця критика має окрему електоральну базу - не можна сказати, що це думка окремих політиків", - підкреслив Андрій Золотарьов.

Скандальні заяви Ілона Маска про війну в Україні

Американський підприємець Ілон Маск раніше назвав війну в Україні "безнадійною ситуацією" і закликав до "припинення вогню". Крім того, він сказав, що Штатам, мовляв, слід відновити нормальні відносини з країною-агресором Росією.

Крім того, Маск піддав критиці рішення США передати Україні касетні боєприпаси. За словами інженера, подібний крок Вашингтона є, мовляв, лицемірством і нібито не призведе до результатів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на маячню Маска щодо "здачі України". Чиновник сказав, що відмова Штатів від підтримки української держави не призведе до завершення війни.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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