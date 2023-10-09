Президентом стати не зможе, "але": експерт розкрив амбіції Маска коштом України

Ілону Маску вигідні скандали. Таким чином, мільярдер підігрує кандидату в президенти США Дональду Трампу.

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Ілон Маск нещодавно оскандалився мемом про Зеленського / Колаж: Главред, фото: instagram, ОП

Своїми проросійськими заявами та обуренням з приводу наданої Америкою допомоги Україні мільярдер Ілон Маск, найімовірніше, підігрує Дональду Трампу.

Як розповів в інтерв'ю Главреду політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов, про президентські амбіції самого Маска мова не йде.

"Маск народився в ПАР і стати президентом США, не змінюючи законодавчу базу, він не може. Ілон Маск - це ЛГД (лідер громадської думки - Главред) світового масштабу. Як і багато геніальних людей, він у житті фрік, і від того, що в Україні його піддано анафемі, йому ні холодно, ні спекотно. Але для світу його думка це - показник", - сказав Золотарьов. відео дня

Експерт зазначив, що "порядок денни " став радикальнішим щодо України та її політичного керівництва. І це задає тренд для таких, як Ілон Маск.

"Звичайно, Маск може надавати республіканцям підтримку, в тому числі як трендмейкер - це йому під силу. І його остання активність в медіа ллє воду на млин Трампа", - пояснив Золотарьов.

Але політолог не виключає, що у вказаному випадку "Росія може підкидати хмизу у багаття, тиражувати ті чи інші меседжі".

"І не секрет, що Путін робить ставку на прихід Трампа до влади - він думає, що з мінімумом підтримки це дозволить йому продиктувати свої умови Україні", - нагадав експерт.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина( 1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Ілон Маск проти Зеленського

Як писав Главред, Ілон Маск відзначився черговою скандальною заявою і нарвався на критику в мережі. У соцмережі Х мільярдер опублікував мем з президентом України Володимиром Зеленським.

Але це не останні "новини" з Маском. Раніше бізнесмен приголомшив своїми цинічними словами щодо контрнаступу ЗСУ.

Відомо, що Маск, власник компанії, що забезпечує супутниковим зв'язком українські підрозділи, неодноразово "радив" Україні пожертвувати Кримом і окупованими територіями заради "миру" в країні.

Американського мільярдера нещодавно звинуватили у відключенні Starlink для ЗСУ під час планування Україною атак на Чорноморський флот.

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