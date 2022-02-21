"Це не порожня бравада": Путін оцінив плани України знову отримати ядерну зброю

Путін заявив, що "західні покровителі" можуть скористатися цим.
Президент Росії Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського створити ядерну зброю.
Як заявив Путін у своєму зверненні, подібні висловлювання - не порожня бравада.
"Україна дійсно має в своєму розпорядженні ще радянські технології і засоби доставки ядерної зброї. Заділ радянського часу є. Обзавестися тактичною ядерною зброєю Україні набагато простіше, ніж іншим державам, не буду їх називати. З появою в України зброї масового ураження ситуація в Європі, в світі зміниться найрадикальнішим чином", - сказав Путін.
Путін заявив, що "західні покровителі" можуть скористатися цим, щоб нібито створити ще одну загрозу Росії.
Ядерна зброя
Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки український президент Володимир Зеленський заявив, що за відмову від ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом.
Секретар РНБО Олексій Данилов у грудні минулого року зробив заяву про те, що підписання Будапештського меморандуму стало обманом для української держави. На думку чиновника, Києву повинні надати компенсацію за відмову країни від ядерної зброї.
У лютому цього року три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко - закликали держави, які підписали "Будапешт" і є гарантами виконання документа, зупинити російську агресію. Вони зазначили, що тільки таким чином країни зможуть довести, що договір не був обманом Києва.
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