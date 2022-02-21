"Це не порожня бравада": Путін оцінив плани України знову отримати ядерну зброю

Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського створити ядерну зброю.

Як заявив Путін у своєму зверненні, подібні висловлювання - не порожня бравада.

"Україна дійсно має в своєму розпорядженні ще радянські технології і засоби доставки ядерної зброї. Заділ радянського часу є. Обзавестися тактичною ядерною зброєю Україні набагато простіше, ніж іншим державам, не буду їх називати. З появою в України зброї масового ураження ситуація в Європі, в світі зміниться найрадикальнішим чином", - сказав Путін.

Путін заявив, що "західні покровителі" можуть скористатися цим, щоб нібито створити ще одну загрозу Росії.

Ядерна зброя

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки український президент Володимир Зеленський заявив, що за відмову від ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом.

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Секретар РНБО Олексій Данилов у грудні минулого року зробив заяву про те, що підписання Будапештського меморандуму стало обманом для української держави. На думку чиновника, Києву повинні надати компенсацію за відмову країни від ядерної зброї.

У лютому цього року три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко - закликали держави, які підписали "Будапешт" і є гарантами виконання документа, зупинити російську агресію. Вони зазначили, що тільки таким чином країни зможуть довести, що договір не був обманом Києва.

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