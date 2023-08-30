У Раді заговорили про скасування відстрочки від мобілізації: кого можуть забрати в армію

Представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів про ймовірні зміни з приводу процедури мобілізації в Україні.
Під час війни в Україні було б доцільно скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту. Про це він заявив в інтерв'ю Українським новинам.
"Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина отримує третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану", – підкреслив парламентарій.
Разом з тим він уточнив, що на початку повномасштабної війни збільшилася кількість абітурієнтів старше 30 років і нагадав, що якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це отримання вищої освіти магістра.
"Якщо він вступив до аспірантури відразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і тільки під час війни раптом захотів займатися науковою діяльністю, то це викликає питання", – додав Веніславський.
Раніше у Верховній Раді повідомили деталі мобілізації. Член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що на сьогодні мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі.
Нагадаємо, Кабмін розширив повноваження військкоматів і тепер повістки будуть давати всім. Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації.
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