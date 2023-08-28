На початку війни Путін звертався до Шольца із дивним проханням: Bild розкрив подробиці

Під час діалогу Путін нав’язував своє бачення України, говорячи про "демілітаризацію" та "денацифікацію".

https://glavred.net/world/v-nachale-voyny-putin-obrashchalsya-k-sholcu-so-strannoy-prosboy-bild-uznal-podrobnosti-10496446.html Посилання скопійоване

На початку війни Путін звертався до Шольца із дивним проханням / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Глава кремлівського режиму Володимир Путін на дев’ятий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагався переконати німецького канцлера Олафа Шольца визнати Крим російським, а так звані "ЛНР/ДНР" – "незалежними". Про це повідомляє видання Bild з посиланням на стенограму розмови очільників Німеччини та Франції, доступ до якої отримав журналіст Штефан Ламбі.

"Дещо турбує мене більше, ніж переговори: Путін зовсім не скаржиться на санкції. Я не знаю, чи робив він це в розмові з вами. Але він взагалі не згадував про санкції", - сказав Шольц Макрону, на що французький лідер відповів: "І мені теж".

За словами Шольца, під час діалогу Путін нав’язував своє бачення України: "Він розповів мені про всі свої ідеї щодо того, як знайти компроміс. Він говорив про демілітаризацію, денацифікацію".

відео дня

Після цього, за словами канцлера, Путін попросив його, щоб Крим був визнаний частиною Росії, а також незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Коли я запитав його, чи можлива зустріч щодо України, рано чи пізно, з вами, мною, Зеленським і з ним, Путіним, він не відмовився повністю. Але він назвав дві умови. По-перше, це не повинно бути приводом для припинення вогню. Потім він говорив тільки про нас трьох: ви, я і він. Без Зеленського", - наводить Ламбі слова Шольца.

Заяви Шольца щодо війни в Україні

Нагадаємо, раніше Шольц висловився щодо майбутнього України. Він зазначив, що країни "Великої сімки" приймуть у Вільнюсі спільну декларацію щодо обіцянок у сфері безпеки України після настання миру.

Також Шольц назвав незмінну умову членства України в НАТО. Канцлер Німеччини назвав важливу умову вступу України до НАТО. Для того, щоб наша країна могла стати членом Альянсу, потрібно завершити війну з країною-агресоркою Росією.

Окрім того, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що керівництво країн Заходу не збирається докладати зусиль для різкої зміни політичного режиму в країні-агресорці РФ, проте російський диктатор Володимир Путін твердо переконаний у зворотному.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.