УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

На початку війни Путін звертався до Шольца із дивним проханням: Bild розкрив подробиці

Аліна Дембіцька
28 серпня 2023, 19:06 оновлено 28 серпня, 19:06
184
Під час діалогу Путін нав’язував своє бачення України, говорячи про "демілітаризацію" та "денацифікацію".
На початку війни Путін звертався до Шольца із дивним проханням: Bild розкрив подробиці
На початку війни Путін звертався до Шольца із дивним проханням / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Глава кремлівського режиму Володимир Путін на дев’ятий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагався переконати німецького канцлера Олафа Шольца визнати Крим російським, а так звані "ЛНР/ДНР" – "незалежними". Про це повідомляє видання Bild з посиланням на стенограму розмови очільників Німеччини та Франції, доступ до якої отримав журналіст Штефан Ламбі.

"Дещо турбує мене більше, ніж переговори: Путін зовсім не скаржиться на санкції. Я не знаю, чи робив він це в розмові з вами. Але він взагалі не згадував про санкції", - сказав Шольц Макрону, на що французький лідер відповів: "І мені теж".

За словами Шольца, під час діалогу Путін нав’язував своє бачення України: "Він розповів мені про всі свої ідеї щодо того, як знайти компроміс. Він говорив про демілітаризацію, денацифікацію".

відео дня

Після цього, за словами канцлера, Путін попросив його, щоб Крим був визнаний частиною Росії, а також незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Коли я запитав його, чи можлива зустріч щодо України, рано чи пізно, з вами, мною, Зеленським і з ним, Путіним, він не відмовився повністю. Але він назвав дві умови. По-перше, це не повинно бути приводом для припинення вогню. Потім він говорив тільки про нас трьох: ви, я і він. Без Зеленського", - наводить Ламбі слова Шольца.

Заяви Шольца щодо війни в Україні

Нагадаємо, раніше Шольц висловився щодо майбутнього України. Він зазначив, що країни "Великої сімки" приймуть у Вільнюсі спільну декларацію щодо обіцянок у сфері безпеки України після настання миру.

Також Шольц назвав незмінну умову членства України в НАТО. Канцлер Німеччини назвав важливу умову вступу України до НАТО. Для того, щоб наша країна могла стати членом Альянсу, потрібно завершити війну з країною-агресоркою Росією.

Окрім того, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що керівництво країн Заходу не збирається докладати зусиль для різкої зміни політичного режиму в країні-агресорці РФ, проте російський диктатор Володимир Путін твердо переконаний у зворотному.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Путін Олаф Шольц війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Максимальна увага до наступу": Зеленський провів важливе засідання Ставки

"Максимальна увага до наступу": Зеленський провів важливе засідання Ставки

19:18 Україна
Україну накриє неймовірна спека: розжарить майже до +40

Україну накриє неймовірна спека: розжарить майже до +40

19:15 Синоптик
"Не бачу рішень, які привели б до миру": Угорщина видала цинічну заяву

"Не бачу рішень, які привели б до миру": Угорщина видала цинічну заяву

18:16 Політика
Всі головні новини

Останні новини

19:18

"Максимальна увага до наступу": Зеленський провів важливе засідання Ставки

19:15

Україну накриє неймовірна спека: розжарить майже до +40

19:10

Повна криза: у РФ впав потенціал виробництва танківПогляд

19:06

На початку війни Путін звертався до Шольца із дивним проханням: Bild розкрив подробиці

19:00

Які речі потрібно спалити 30 серпня, щоб відігнати хвороби: прикмети дня

Путін проведе вибори і продовжить воювати, його зупинить лише смута - ЯковенкоПутін проведе вибори і продовжить воювати, його зупинить лише смута - Яковенко
18:50

Загадка не для слабкодухих: потрібно знайти страшну ляльку на картинці

18:16

"Не бачу рішень, які привели б до миру": Угорщина видала цинічну заяву

18:14

Створив катівні на захоплених територіях: головному тюремнику РФ оголошено підозру

18:03

У Києві знайшли полковника СБУ застреленим у кабінеті: перші деталі

Реклама
17:59

У боях за Україну загинув 21-річний музикант і зірка Х-фактора Савелій ФеданВідео

17:42

Війна в Україні може "заморозитися", мало шансів на її швидке завершення – прем’єр Чехії

17:36

Спробуйте таку смакоту: бездоганний і найніжніший рецепт котлет без м'ясаВідео

17:05

76-річного Елтона Джона екстрено госпіталізували

16:49

Росіян розстріляли впритул: штурмовики ЗСУ знищили групу окупантів РФВідео

16:47

Група 1+1 media стала партнером міжнародного медіафоруму Kyiv Media Week 2023 новости компании

16:46

Ніякої огрубілою шкіри: як зробити п'яти гладкими в домашніх умовах

16:40

Накрив майже 5-бальний шторм: в Україну увірвалася магнітна буря

16:28

Російський опозиціонер розкрив, чи вплине відхід Путіна на завершення війни

16:22

Як раніше називався Луганськ, Донецьк і Соледар: приголомшлива історія назв

16:01

Зірка Великих Вуйків розповів, чому Оксана Байрак втекла до РФ

Реклама
15:50

Путін може бути при владі до кінця життя, бо Захід має цілий список страхів – ЯковенкоВідео

15:45

"Росіяни тікають": комбат ЗСУ розповів, як окупантів вибивають на Донбасі

15:25

В "Інтерпайпі" розповіли, як готуються до складної зими в енергетиці

14:59

Що зробити 29 серпня, щоб здійснилися всі бажання: прикмети і заборони

14:56

Чому кішки і собаки – не "домашні тварини": Авраменко назвав помилку, якою "грішать" усі

14:46

"Когось відправлять в ГУЛАГ": у Лаврова визнали Крим українським, опубліковано фото

14:40

Кіркоров на концерті змусив хлопчика чіпати його за філейну частинуВідео

14:24

Підрозділ ЗСУ в районі Бахмута отримав черговий мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

13:57

Авіакатастрофа на Житомирщині: слідство висунуло три версії

13:53

Світове визнання: нову пісню Тіни Кароль номінували на Греммі

13:52

Знищених росіян вивозили вантажівками: у ГУР розкрили деталі ударів на півдніВідео

13:46

Тільки люди з високим IQ можуть визначити кількість кіл у хитрій ілюзії

13:36

Коли в Україні похолодає: синоптик назвала дату

13:34

Астролог розповів, яким знакам зодіаку не можна довіряти: їх всього 3

13:26

Посилення призову в Україні: у Раді повідомили деталі мобілізації

12:42

"Закінчиться в момент": у Зеленського розкрили несподіваний сценарій закінчення війни

12:21

Аварія на $200 тисяч: подробиці ДТП із блогером Дашею КвітковоюВідео

12:01

Шоптенко висловилася про колишнього чоловіка - танцюриста-воїна Дікусара

11:59

Крим атакували дрони: пропагандисти повідомляють про "роботу російської ППО"

11:44

"Путіна знищать": експерт назвав, хто і коли може підняти заколот в РосіїВідео

Реклама
11:26

Навіщо ставлять банки: в чому їх користь і що ними можна лікувати

11:14

Літаки F-16 з'являться на фронті навесні 2024 року - Резніков

10:54

Гороскоп Таро на вересень 2023: Овнам - результат, Тельцям - крадіжка, Близнюкам - коханняВідео

10:48

РФ накопичує ракети та дрони: у розвідці назвали, куди можуть цілитися окупанти

10:26

У ГУР розкрили, скільки Росія накопичила ракет та до чого готується

10:10

Буде блищати: як очистити підошву праски від сильного нагару

09:47

ЗСУ оточують окупантів під Бахмутом: пішли вперед і звільнили нові території

09:46

Осінні виплати: хто з українців залишиться без субсидії, а кому варто оформити

09:15

Сили оборони звільнили Роботине: у Міноборони назвали наступний напрямок ЗСУ

09:06

Тест по картинці: оптична ілюзія визначить, наскільки ви товариська людина

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти