"Ворог опинився у пастці ": ЗСУ потужно просуваються під Бахмутом - Міноборони

На всіх напрямках фронту ситуація розвивається доволі динамічно, підкреслила Ганна Маляр.

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ЗСУ потужно просуваються під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Збройні сили України вправно просуваються на Бахмутському напрямку. Захисники вибивають окупантів із Кліщіївки, Курдюмівки та Авдіївки. В районі Бахмута загарбники потрапили у пастку і не можуть вийти з міста. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"У нас ситуація розвивається доволі динамічно на всіх напрямках. І якщо говорити про Схід, там непогано ми просуваємося по Бахмутському напрямку. Це власне те, що найбільше ворогу дошкуляє. І тому вони намагаються відволікти наші зусилля на інших напрямках. Там ми рухаємось по південному флангу. Ми вже й так вийшли на багато пануючих висот, і власне ворог там у пастці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватись теж не можуть. І там зараз найбільше говорять про бої в Кліщівці, Курдюмівці, Андріївці. Дійсно, там тривають бої. Потрошечки ми там просуваємось і там є у нас успіхи", - наголосила Маляр.

Також заступниця міністра оборони розповіла, що приблизно два тижні тому ворог активізувався на Куп’янсько-Лиманського напрямку. Росіяни намагаються перетягнути туди підрозділи Сил оборони, аби відволікти увагу від Бахмутського напрямку.

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"Почалась дуже велика їх активність (на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ред.), обстріли, війська підтягнули. Наші їх дуже потужно зупинили і знищили. Вони відновлюються, здійснюють там зараз перегрупування і не полишають своїх планів туди рухатись", - додала Маляр.

Окрім того, вона відзначила, що по північному кордону відбувається рух живої сили противника. Росіяни перекидають свої війська в резерви тих підрозділів, які вони якраз використовують у наступі на Куп’янському і Лиманському напрямку.

"Це підтвердження того, що вони акцентують для себе ці напрямки", - підкреслила заступниця міністра оборони.

Щодо ситуації на Сході Маляр відзначила, що в районі Авдіївки та Мар’їнки триває наступ ворога, який Сили оборони стримують.

Ситуація на фронті

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійці ЗСУ увійшли в село Работине (Запорізька область) і зараз організовують евакуацію мирних жителів. При цьому у відповідь окупанти безперервно обстрілюють Работине і околиці з артилерії.

Також Маляр повідомляла, що Збройні сили України досягли певних успіхів в Урожайному, на ділянках південніше і на південному сході Старомайорського Донецької області. Захисники закріплюються на звільнених рубежах. Наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають.

Окрім того, українські військові підняли національний прапор на лівому березі Херсонської області. Місце, де був встановлений прапор, перебуває у "сірій зоні". Відповідні відеоролики з’явилися у мережі вдень у вівторок, 29 серпня. На відео зафіксовано, як двоє військових ЗСУ закріплюють прапор України на одній із будівель на лівобережжі Дніпра.

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