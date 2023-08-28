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"Ніяких шансів повалити Путіна не існує": опозиціонер здивував подробицями

Аліна Дембіцька
28 серпня 2023, 23:21 оновлено 28 серпня, 23:21
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Як зазначив Яковенко, яким би не було невдоволення населення РФ, ніяких шансів якимось чином зсередини повалити Путіна не існує.
Путин, Яковенко
Яковенко розповів, чи готові росіяни терпіти Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот

Жодного тригера, який може спонукати росіян на якісь рішучі дії, не існує, тому що ніяких рішучих дій в країні-агресорці Росії здійснювати неможливо. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

"Та внутрішня армія, яка націлена на російське населення, я маю на увазі насамперед Росгвардію, яка за своєю чисельністю приблизно дорівнює окупаційній армії, яка зараз воює в Україні (у окупаційної армії 400 тисяч осіб, у Росгвардії – 350 тисяч осіб), приблизно однакова. Ну а по озброєнню вона може бути навіть перевершує. Тобто кількість танків, вертольотів, вогнеметів і так далі у Росгвардіі дуже велика, і це націлене не проти армії, а проти беззбройного населення Росії", - сказав Яковенко.

Як зазначив російський опозиціонер, яким би не було невдоволення населення РФ і як би вони не хотіли миритися з Путіним, ніяких шансів якимось чином зсередини його повалити не існує.

"Що стосується терпіти ще наступний термін, то ніякого способу всередині Росії зараз силами населення перестати терпіти його ще один термін не існує. Тому що навесні наступного року, якщо Росія і Путін доживуть, відбудеться певний електоральний захід, результати якого відомі вже зараз. Ніяких виборів в Росії ніколи за всю історію нашої країни не було. Тобто ніколи не змінювався правитель на виборах, і тому що б не відбувалося, чого б люди не хотіли, результат "90 відсотків за Путіна" вже сьогодні існує", - підкреслив він.

Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше Ігор Яковенко розкрив, чи вплине відхід Путіна на завершення війни. Опозиціонер вважає, що такий сценарій - це ненаукова фантастика. Путін ніякому Мішустіну владу не передасть. Ніякого наступника у Путіна не буває, не було і не буде. Те, що він на чотири роки передавав владу Медведєву, це було в іншій ситуації.

Також Яковенко розповів, хто і коли може підняти заколот в Росії. За його словами, ймовірні військові успіхи України і звільнення окупованих РФ територій може стати серйозним ударом по свідомості російських військових еліт.

Дивіться інтерв'ю Ігоря Яковенка Главреду про мобілізацію в Росії:

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війна в Україні війна Росії та України
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