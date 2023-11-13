Перейшли в наступ на Мелітополь: генерал ЗСУ повідомив про успіхи на півдні

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

https://glavred.net/ukraine/pereshli-v-nastuplenie-na-melitopol-general-vsu-soobshchil-ob-uspehah-na-yuge-10516354.html Посилання скопійоване

Генерал ЗСУ повідомив про успіхи на півдні / Колаж Главред, фото: ГУР, Генштаб ЗСУ

За останню добу на Таврійському напрямку більше десятка російських військових здавалися в полон. Інформацію про це оприлюднив бригадний генерал Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", у своєму Telegram.

"Понад десяток російських окупантів вчора здалися в полон", - наголосив Тарнавський.

Бригадний генерал також додав, що загалом на таврійському напрямку ворог завдав 22 авіаудари, провів 43 бойових зіткнення та здійснив 576 артобстрілів.

відео дня

Як запевняє Тарнавський, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

У той же час, українські військові продовжують тримати оборону в районі Авдіївки. Він також відзначив, що підрозділи ракетних військ та артилерії, що входять до складу Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", за останню добу виконали 847 вогневих завдань.

"Загальні втрати ворога склали 455 осіб", - додав Тарнавський.

Генерал повідомив, що загалом було ліквідовано 8 одиниць військової техніки противника, включаючи 1 танк, 2 бойові броньовані машини, 2 артилерійські системи, та 3 безпілотники. Також були зруйновані 2 склади боєприпасів. Крім того, 7 одиниць військової техніки ворога отримали пошкодження.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, захисники України, які воюють на півдні країни, продовжують штурмувати загони окупантів і виконують бойові завдання. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що бійцям Національної гвардії України вдалося вибити ворога зі зайнятих позицій на південному напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенантом Сергієм Шаптало, здійснили зустріч з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.