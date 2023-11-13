'Близько 50 тисяч військових': експерт розкрив, як ЗСУ зможуть потужно просунутись

Невідомо, чи має Україна людські та матеріально-технічні резерви для проведення такої масштабної операції, зазначив Селезньов.

https://glavred.net/ukraine/ekspert-poyasniv-skilki-treba-viyskovih-shchob-zsu-zmogli-potuzhno-prosunutis-10516396.html Посилання скопійоване

Селезньов розповів, що буде, якщо Україна не отримає додаткової зброї / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: відео

В інтервʼю Главреду військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов розповів, якщо не буде додаткової техніки цього року, то навіть на відстань у 80 кілометрів буде дуже важко просунутися ЗСУ.

"Ми не знаємо (та й на широкий загал навряд чи хтось скаже), якими ресурсами володіє українське військо. Ми готувалися до масштабного наступу, але починаючи з 4 червня, тобто понад пʼять місяців, ведуться активні бойові дії. Звісно, ресурси мають здатність закінчуватися, і невідомо, чи має Україна людські та матеріально-технічні резерви для проведення такої масштабної операції", - зазначив Селезньов.

Експерт розповів, що для того, щоб просунути та знищити вороже угруповання близько 65 тисяч, наші сили мають становити близько 50 тисяч військових.

відео дня

"Можуть бути й меншими, але за рахунок потужної технічної складової, більш модернової та ефективної зброї. У будь-якому разі, ситуація на полі бою динамічна, тому якщо буде можливість для просування, ми будемо це бачити. Якщо ж ні, то ситуація буде стабілізуватися та переходити у фазу позиційної війни", - пояснив Селезньов.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про закінчення війни в Україні та вперше заговорив про втрати ЗСУ. Він розкрив реальний спосіб зупинити війну. Росія має вийти, і після цього ми можемо розпочати дипломатичну платформу.

В ОП сказали, що чекає на Україну в 2024 році. Для перемоги у війні Україні потрібно виконати чотири заплановані пункти. Якщо бойові дії заморозяться, ми постійно будемо під тиском.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.