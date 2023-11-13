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Армія РФ влучила в авто в Херсоні: поранені мама і 2-місячна дитина, дідусь загинув

Альона Вороніна
13 листопада 2023, 14:24
64-річний дідусь, який був за кермом, загинув на місці. Мама з дитиною потрапили до лікарні. 36-річна мати у важкому стані.
Херсон, российские военные
Окупанти влучили в авто в Херсоні – є загиблі та поранені/ колаж: Главред, фото: Telegram Мрочко, міноборони РФ

Російські окупанти обстріляли передмістя Херсона і влучили в автомобіль, у якому їхала сім’я з маленькою дитиною.

64-річний дідусь, який був за кермом авто, загинув на місці. Мама з дитиною потрапили в лікарню. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

Він зазначив, що опівдні росіяни в передмісті Херсона обстріляли з артилерії автомобіль, в якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду.

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"Внаслідок влучання автівка загорілася. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент", – розповів Мрочко.

Він зазначив, що у 2-місячної дитини попередньо діагностували мінно-вибухове поранення голови. Дівчинка перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі надають надають необхідну допомогу та борються за життя її мами.

Пізніше Мрочко уточнив, що у дитини мінно-вибухове непроникаюче поранення голови.

Ракетні удари РФ по Україні

Вранці в суботу, 11 листопада, у Києві прогриміли потужні вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що працювали сили ППО. Після цього стало відомо, що у ніч на суботу РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Тривога почалася близько 19:00 10 листопада і тривала до 03:00 11 листопада. Ворог атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів.

Також у ніч на неділю, 12 листопада, РФ вдарила ракетами по Україні. Загарбники запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Вдалося збити одну ракету, інші дві влучили по відкритій території.

Військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що РФ може змінити тактику ракетних ударів, під загрозою перебувають 4 області. В окупантів недостатньо ракет з великою дальністю польоту, а "Іскандерами" далеко вдарити не вийде. Тому РФ може зосередитися на ударах по кількох областях.

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